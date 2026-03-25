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Economía

Mujeres rurales transforman el folclore en un motor empresarial en Las Tablas

Erika Vargas de González, directora ejecutiva del Ipacoop (izq.) y Jackeline Muñoz de Cedeño, titular del Mitradel (der.) entregaron formalmente la personería jurídica a la Cooperativa de Servicios Múltiples Artesana Nilsa Cedeño R.L. (Coosarnic).
Erika Vargas de González, directora ejecutiva del Ipacoop (izq.) y Jackeline Muñoz de Cedeño, titular del Mitradel (der.) entregaron formalmente la personería jurídica a la Cooperativa de Servicios Múltiples Artesana Nilsa Cedeño R.L. (Coosarnic). Cedida | Ipacoop
Por
Mileika Lasso
  • 25/03/2026 17:02
Veinte artesanas de la Cooperativa de Servicios Múltiples Artesana Nilsa Cedeño buscan empoderamiento socioeconómico mediante la confección de prendas típicas y platillos autóctonos

La provincia de Los Santos marca un hito en la organización social y económica de sus comunidades rurales. En un acto que celebra la identidad cultural y el emprendimiento, la directora ejecutiva del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop), Erika Vargas de González, y la titular del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz de Cedeño, entregaron formalmente la personería jurídica a la Cooperativa de Servicios Múltiples Artesana Nilsa Cedeño R.L. (Coosarnic).

La nueva cooperativa la integran 20 mujeres artesanas del distrito de Las Tablas. La iniciativa surgió bajo el paraguas del programa Impulso Mujer, de la dirección de equidad de género y equiparación de oportunidades del Mitradel, con el objetivo de dotar a las mujeres de herramientas que promuevan la igualdad de derechos y el desarrollo socioeconómico en sus entornos familiares.

Capacitación y gestión empresarial

Para alcanzar este grado de formalización, las socias fundadoras cumplieron con un ciclo de 20 horas de capacitación técnica dictadas por el Ipacoop. El programa académico abarcó desde la historia del cooperativismo y la gestión empresarial, hasta aspectos críticos como la contabilidad, finanzas y el cumplimiento de las normas legales que rigen el sistema cooperativo en Panamá.

La ministra Muñoz destacó que buscan trazar objetivos de bienestar colectivo. “Es motivo de gran satisfacción compartir con estas mujeres nobles, llenas de amor por el folclore que hoy alcanzaban un sueño, pero que también dejan un legado de generación en generación”, manifestó.

Durante la entrega Muñoz destacó que la personería jurídica es la llave para generar ingresos estables.

Jackeline Muñoz de Cedeño
Titular del Mitradel
“Esta personería jurídica les permite generar ingresos para el sustento de sus familias”,
Proyección Internacional

El talento de estas manos santeñas se verá reflejado en la confección de camisillas, sombreros, polleras montunas y tembleques, además de la producción de platillos culinarios tradicionales de la región.

Por su parte, la titular del Ipacoop, destacó la colaboración interinstitucional que permitirá que las artesanas trasciendan las fronteras locales.

Trabajar de la mano con el Mitradel les dará a estas artesanas cooperativistas la oportunidad de proyectarse a nivel internacional”, indicó Vargas.

Por su parte, el director provincial del Ipacoop, Gerardino Domínguez, adelantó que el modelo ya se está replicando, pues se trabaja actualmente en la formación de otro grupo de mujeres en el corregimiento de Santo Domingo, también del distrito de Las Tablas.

La ceremonia contó con la presencia del gobernador de la provincia, Fernando González, y familiares de la recordada artesana Nilsa Cedeño, cuyo nombre honra ahora a la cooperativa como un símbolo de autonomía y liderazgo femenino en el mercado competitivo actual.

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