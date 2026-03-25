Mujeres rurales transforman el folclore en un motor empresarial en Las Tablas

La provincia de Los Santos marca un hito en la organización social y económica de sus comunidades rurales. En un acto que celebra la identidad cultural y el emprendimiento, la directora ejecutiva del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop), Erika Vargas de González, y la titular del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz de Cedeño, entregaron formalmente la personería jurídica a la Cooperativa de Servicios Múltiples Artesana Nilsa Cedeño R.L. (Coosarnic). La nueva cooperativa la integran 20 mujeres artesanas del distrito de Las Tablas. La iniciativa surgió bajo el paraguas del programa Impulso Mujer, de la dirección de equidad de género y equiparación de oportunidades del Mitradel, con el objetivo de dotar a las mujeres de herramientas que promuevan la igualdad de derechos y el desarrollo socioeconómico en sus entornos familiares.

Capacitación y gestión empresarial

Para alcanzar este grado de formalización, las socias fundadoras cumplieron con un ciclo de 20 horas de capacitación técnica dictadas por el Ipacoop. El programa académico abarcó desde la historia del cooperativismo y la gestión empresarial, hasta aspectos críticos como la contabilidad, finanzas y el cumplimiento de las normas legales que rigen el sistema cooperativo en Panamá. La ministra Muñoz destacó que buscan trazar objetivos de bienestar colectivo. “Es motivo de gran satisfacción compartir con estas mujeres nobles, llenas de amor por el folclore que hoy alcanzaban un sueño, pero que también dejan un legado de generación en generación”, manifestó. Durante la entrega Muñoz destacó que la personería jurídica es la llave para generar ingresos estables.

Jackeline Muñoz de Cedeño Titular del Mitradel “Esta personería jurídica les permite generar ingresos para el sustento de sus familias”,

Proyección Internacional