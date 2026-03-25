Mujeres rurales transforman el folclore en un motor empresarial en Las Tablas

El talento de estas manos santeñas se verá reflejado en la confección de <b>camisillas, sombreros, polleras montunas y tembleques</b>, además de la producción de <b>platillos culinarios tradicionales de la región</b>. Por su parte, la titular del <b>Ipacoop</b>, destacó la colaboración interinstitucional que permitirá que las artesanas trasciendan las fronteras locales. <i>'</i><i>Trabajar de la mano con el Mitradel les dará a estas artesanas cooperativistas la oportunidad de proyectarse a nivel internacional'</i>, indicó Vargas.Por su parte, el director provincial del Ipacoop,<b> Gerardino Domínguez</b>, adelantó que el modelo ya se está replicando, pues se trabaja actualmente en la formación de otro grupo de mujeres en el corregimiento de <b>Santo Domingo,</b> también del distrito de Las Tablas.La ceremonia contó con la presencia del gobernador de la provincia, <b>Fernando González</b>, y familiares de la recordada artesana <b>Nilsa Cedeño</b>, cuyo nombre honra ahora a la cooperativa como un símbolo de autonomía y liderazgo femenino en el mercado competitivo actual.