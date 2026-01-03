Panamá asegura financiamiento por $2,500 millones para el presupuesto 2026

El Gobierno Nacional, mediante el Decreto de Gabinete N° 41 formalizó la autorización al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para gestionar una estructura de financiamiento multimillonaria para fortalecer el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026, que alcanza un monto total de $34,901 millones. La estrategia aprobada se divide en tres pilares fundamentales que suman un total de $2,500 millones, de los cuales $500 millones son de un contrato de préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), $600 millones de un programa basado en garantías y $1,400,000 millones en una estructura de financiamiento con entidades financieras internacionales con garantías emitidas por BIRF y del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA). El contrato de préstamo tendrá un plazo de 25 años con una tasa de referencia SOFR de 6 meses más un margen establecido por el BIRF. Tendrá 46 cuotas semestrales pagaderas cada 15 de junio y 15 de diciembre: la primera cuota pagadera es el 15 de junio del 2028 y la última el 15 de diciembre de 2050. Con el programa basado en garantías por $600 millones, el Gobierno deberá pagar una comisión inicial de 0.25 % del monto garantizado, una comisión de garantía equivalente al 0.65 % y, según corresponda, una comisión de compromiso o de monto no desembolsado equivalente al 0.25 % anual.

Presupuesto

El Gobierno explicó que en los presupuestos de cada uno de los años fiscales correspondientes se incluirá la suma suficiente para hacer los pagos de capital, intereses, garantías, honorarios, comisiones, gastos y cualquiera otras cantidades pagaderas por el Estado. El presupuesto para el 2026 tiene un programa de inversiones de $11,188 millones. Mantiene un enfoque de reducción del déficit del 4.0 % del producto interno bruto (PIB) en 2025 al 3.5 % en 2026, conforme a lo establecido en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal (LRSF).

Distribución

En materia de salud, el presupuesto asignado fue de $10,049 millones, de los cuales la suma de $1,838 millones corresponden al Ministerio de Salud (Minsa) y $8,211 millones, a la Caja del Seguro Social (CSS). Al sector de Educación se le presupuestó $5,690 millones, de los cuales $3,639.5 millones corresponden al Ministerio de Educación (Meduca), $830.5 millones a Universidades e Institutos Especializados y $1,219 millones a otros sectores que contribuyen a la educación. De igual forma, para el sector agropecuario, el presupuesto asignado para la vigencia fiscal de 2026 asciende a $279.6 millones. De este total, $130.8 millones corresponden al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), $31.4 millones al Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP), $6 millones al Instituto Técnico de Agro Tecnología, $54.6 millones al Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), $45.4 millones al Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) -cuya reorganización e integración al Banco Nacional de Panamá (BNP) se esperaba concluyera a finales de diciembre 2025, y se transformara en Instituto de Fomento Agropecuario (IFA)- y $11.1 millones al Instituto de Seguro Agropecuario (ISA). Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) recibirá una asignación de $715 millones, mientras que el sector Seguridad contará con un presupuesto de $985 millones. El ministro del MEF, Felipe Chapman, ha comentado en varias ocasiones que este presupuesto no es solo un plan financiero, sino una hoja de ruta hacia un desarrollo más justo y equilibrado. “Nuestro compromiso es propiciar las condiciones que permitan mejorar la calidad de vida de la gente y que esa dinámica genere los ingresos necesarios para seguir invirtiendo en donde hoy no llegan los recursos”, señaló el titular del MEF, afirmando que “necesitamos atraer inversión y aplicar políticas públicas responsables que nos permitan avanzar en los grandes retos del país”.