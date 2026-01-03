Panamá asegura financiamiento por $2,500 millones para el presupuesto 2026

El Gobierno Nacional, mediante el Decreto de Gabinete N° 41 formalizó la autorización al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para gestionar una estructura de financiamiento multimillonaria para fortalecer el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026, que alcanza un monto total de $34,901 millones. La estrategia aprobada se divide en tres pilares fundamentales que suman un total de $2,500 millones, de los cuales $500 millones son de un contrato de préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), $600 millones de un programa basado en garantías y $1,400,000 millones en una estructura de financiamiento con entidades financieras internacionales con garantías emitidas por BIRF y del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA).El contrato de préstamo tendrá un plazo de 25 años con una tasa de referencia SOFR de 6 meses más un margen establecido por el BIRF. Tendrá 46 cuotas semestrales pagaderas cada 15 de junio y 15 de diciembre: la primera cuota pagadera es el 15 de junio del 2028 y la última el 15 de diciembre de 2050. Con el programa basado en garantías por $600 millones, el Gobierno deberá pagar una comisión inicial de 0.25 % del monto garantizado, una comisión de garantía equivalente al 0.65 % y, según corresponda, una comisión de compromiso o de monto no desembolsado equivalente al 0.25 % anual.