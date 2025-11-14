Panamá avanza hacia la Tarjeta Verde de la UE en 2026

A pesar del optimismo y el reconocimiento de que Panamá está <b>'en la recta final'</b>, las consecuencias económicas de no obtener la <b>'Tarjeta Verde' </b>y, en su lugar, recibir una <b>'Tarjeta Roja'</b>, son graves.Aunque la ARAP no contempla este escenario, Carrasquilla advirtió que una Tarjeta Roja afectaría a más de<b> 150 naves con pabellón nacional </b>dedicadas a la pesca o actividades relacionadas, de las cuales más del <b>70 %</b> utiliza puertos europeos.<b>El impacto económico</b> más notorio se sentiría en la flota atunera, compuesta por <b>35 embarcaciones</b>, que exporta entre<b> $300 y $350 millones </b>en atún al año.<i>'Perder acceso al mercado europeo significaría que muchas de estas embarcaciones renunciarían a la bandera panameña, con efectos negativos en licencias, servicios legales, empleo marítimo y aportes económicos',</i> explicó el administrador de la ARAP.La pérdida del acceso al mercado europeo incidiría directamente en los ingresos de la ARAP y la <b>Autoridad Marítima de Panamá (AMP)</b>, considerando que en 2023 la <b>Unión Europea</b> recibió de Panamá<b> $181.1 millones </b>en recursos pesqueros. Una Tarjeta Roja prohibiría el desembarque, el transbordo y las exportaciones pesqueras a Europa.