Panamá crecerá 3.9% en 2026, según el Banco Mundial: el Canal en el centro de la discusión global

El Banco Mundial proyecta que la economía panameña crecerá un 4.1% en 2026, consolidando al país como uno de los más dinámicos de América Latina.

William Maloney, economista jefe del organismo, destacó que el desempeño del Canal de Panamá podría jugar un papel clave en este escenario, en medio de la reconfiguración de las rutas comerciales internacionales.

“Existe cierta especulación de que habrá un aumento en el tráfico a través del Canal de Panamá como resultado de rutas comerciales menos fluidas en Medio Oriente y otras regiones, lo que probablemente tendría un impacto positivo en la economía de Panamá y del mundo. Sin embargo, también hay mucha incertidumbre al respecto”, señaló.

El Banco Mundial estima que Panamá cerrará 2026 con un crecimiento de 3.9%, cifra considerada “bastante buena” por Maloney, y que en 2026 se elevará a 4.1%, impulsada por la recuperación del sector logístico y financiero.

El país se mantiene por encima del promedio regional, que se estima en torno al 2.3%, lo que refuerza su posición como líder económico en la región.

La crisis en Medio Oriente y la congestión en otras rutas marítimas han generado expectativas de un mayor tránsito por el Canal, lo que podría beneficiar tanto a la economía panameña como al comercio mundial.

No obstante, Maloney advirtió que la volatilidad internacional obliga a mantener cautela en las proyecciones. Panamá se perfila así como un actor estratégico en el comercio global, con un crecimiento sostenido y un Canal que sigue siendo pieza clave en la dinámica económica internacional.

Las declaraciones del economista jefe del Banco Mundial se dieron este miércoles en la presentación de los resultados del Panorama Económico de América Latina y el Caribe.