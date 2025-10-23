Panamá inicia su preparación de cara a la quinta evaluación del GAFI en 2027

Por su parte, <b>Ricardo Moreno, supervisor de Capacitación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF)</b>, quien también participó en el congreso de Asocupa, subrayó el rol que juegan un papel esencial para este proceso de preparación del país para la revisión de 2027.'<i>El rol de la UAF es fundamental porque los oficiales de cumplimiento son nuestros enlaces directos. Ellos nos nutren de información y también nos apoyan cuando necesitamos datos para los análisis que realizamos</i>', explicó.Moreno indicó que el país avanza hacia un modelo de supervisión más tecnológico y eficiente, gracias a la modernización de las plataformas digitales para la recepción de reportes y análisis de operaciones sospechosas.'<i>La UAF cuenta con una plataforma digital moderna y en constante actualización. La tecnología avanza y debemos avanzar con ella</i>', puntualizó.El funcionario recalcó que <b>Panamá </b>ha logrado salir de varias listas internacionales al demostrar que su sistema antilavado 'es sólido y cumple con las normas internacionales', además de mantener altos estándares de confidencialidad y seguridad de la información.<i>'Toda la información que los sujetos obligados envían a la UAF se maneja con absoluta reserva. Es un sistema seguro y confiable, y eso también será un punto fuerte para la próxima evaluación</i>', sostuvo.Tanto Fernández como Moreno coincidieron en que<b> la quinta evaluación del <a href="/tag/-/meta/gafi-grupo-de-accion-financiera-internacional">GAFI</a></b> representa una oportunidad para demostrar la madurez institucional de <b><a href="/tag/-/meta/panama">Panamá</a></b> y consolidar su reputación como un país comprometido con la integridad financiera y la transparencia. En 2023, Panamá salió de la 'lista gris' de GAFI, que fue anunciada durante la reunión plenaria de este organismo internacional.