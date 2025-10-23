Panamá inicia su preparación de cara a la quinta evaluación del GAFI en 2027

Panamá ha iniciado un proceso de fortalecimiento institucional con miras a la quinta ronda de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que se realizará en 2027, con el objetivo de mantener los avances alcanzados en materia de transparencia, prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La superintendente de Sujetos No Financieros, Isabel Fernández, destacó que el país se encuentra en una etapa de consolidación tras haber salido de las listas de seguimiento del organismo internacional, y que actualmente las autoridades trabajan para reforzar los mecanismos de cumplimiento y cooperación interinstitucional. “Estamos trabajando para mantener y elevar el grado de cumplimiento alcanzado. Queremos que nuestro sistema sea cada vez más fuerte, más seguro y más preparado para la próxima evaluación”, señaló Fernández, este jueves, durante su participación al 10 Congreso Internacional de Cumplimiento Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (Asocupa).

La funcionaria explicó que todas las instituciones del sistema antilavado, incluidas las entidades financieras y los sujetos no financieros, deben continuar fortaleciendo sus capacidades internas y su gobernanza. “Panamá nunca ha dejado de trabajar en este tema. Desde nuestras instituciones, nos aseguramos de que los roles estén fortalecidos y listos para ese proceso”, añadió. Fernández recordó además que el Registro Único de Beneficiarios Finales (RUBF), administrado por la Superintendencia, es una herramienta clave para garantizar la transparencia en la propiedad de las sociedades, un aspecto que el GAFI valora especialmente en sus evaluaciones. “El registro es una plataforma activa y viva. Nos aseguramos de que los abogados, quienes registran a los beneficiarios finales, cuenten con todo el apoyo necesario para mantener la información vigente y protegida”, indicó.

Coordinación