Préstamos de autos alcanzan $2,212 millones y mantienen la morosidad más baja del sistema financiero

El financiamiento para la compra de automóviles mantiene su dinamismo en Panamá. De acuerdo con el informe de 'Cifras de Crédito de APC Experian' correspondiente a septiembre de 2025, los préstamos de autos suman $2,212 millones, con un crecimiento anual del 9.9 % y una morosidad de apenas 2.1 % sobre saldo, la más baja de todo el sistema financiero.El estudio detalla que existen 162,821 préstamos activos para la compra de vehículos, con un saldo promedio de $13,591 por préstamo, cifra que representa un incremento de 29 % frente al promedio de $10,496 registrado en 2024. Este aumento responde tanto a la recuperación de la demanda como al alza de los precios del mercado automotriz y de los costos asociados al financiamiento.El crédito automotriz continúa mostrando un comportamiento saludable. La morosidad se mantiene estable y los consumidores están cumpliendo con sus compromisos, lo que refleja confianza en la economía y en la capacidad de pago de los hogares, según el reporte del buró de crédito panameño.