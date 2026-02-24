Remate por deudas tributarias queda desierto y DGI convoca segunda vuelta

El remate judicial de dos viviendas ubicadas en el residencial Villas Alpinas, en Villa Zaita, corregimiento de Las Cumbres, al norte del distrito de Panamá, quedó desierto este martes 24 de febrero luego de que no se registraran ofertas válidas durante el acto convocado por la Dirección General de Ingresos (DGI).

La subasta se realizó en la sede del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en vía España, como parte del proceso de cobro coactivo por deudas tributarias ejecutoriadas.

Las propiedades corresponden a las unidades 7-A y 8-A, ambas con un metraje aproximado de 527,625 metros cuadrados. La base fijada para el remate ascendía a $348,547.46 por las dos viviendas.

Al no presentarse propuestas durante el periodo establecido para la recepción de ofertas, el acto fue declarado desierto, tal como lo contempla la normativa vigente en materia de cobro coactivo.

Tras declararse desierto el remate, el proceso pasa a una segunda convocatoria, en la que volverán a anunciar la subasta conforme a los procedimientos legales establecidos.

La entidad reiteró que estos procesos buscan recuperar créditos fiscales pendientes y reducir la morosidad tributaria, cuyos recursos ingresan al Tesoro Nacional para financiar el presupuesto del Estado.

La DGI no detalló la fecha exacta de la segunda convocatoria, pero informó que se comunicará oportunamente a través de los canales oficiales.