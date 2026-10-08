Restricciones en Canal de Panamá elevan tráfico por Magallanes

El tráfico marítimo por el estrecho de Magallanes, ubicado en el extremo austral chileno, registró un incremento superior al 70 % durante los meses de agosto y septiembre de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior. La causa principal de este comportamiento fue la decisión de diversos armadores de evitar el tránsito por el Canal de Panamá, impactado por las restricciones operativas impuestas ante la escasez de lluvias. Estadísticas de la Capitanía Marítima de Punta Arenas, dependiente de la Armada de Chile, confirmaron a la agencia de noticias Bloomberg, que el repunte del flujo de buques por la vía austral comenzó en julio de 2026. El crecimiento se concentró en naves con un tonelaje de registro bruto (TRB) ubicado entre las 60,000 y 65,000 toneladas.

Las escasas precipitaciones asociadas al fenómeno de El Niño mermaron los niveles de agua de los lagos que abastecen la vía interoceánica panameña. Ante este escenario, la Autoridad del Canal de Panamá aplicó reducciones en el calado y en los tránsitos diarios de embarcaciones. Kenneth Loh, analista de la firma Bloomberg Intelligence, sostuvo que las condiciones climáticas en Centroamérica representaron el factor determinante en la alteración de los itinerarios. Explicó que la coyuntura obligó a operadores navieros a incurrir en costos extraordinarios para participar en subastas de cupos con el fin de evitar prolongadas esperas. Para las embarcaciones que optaron por eludir las tarifas adicionales y los retrasos en las entradas del Canal, el paso por el estrecho de Magallanes funcionó como una alternativa natural, a pesar de implicar distancias más largas y un consumo superior de combustible.