Más de seis de cada diez personas consultadas en la encuesta de Vea Panamá para La Estrella de Panamá calificaron de mala o muy mala su situación económica. En noviembre, el 51,4% la consideró mala y el 11,2%, muy mala. Ambas respuestas sumaron 62,6%, frente al 65,7% de abril. La valoración negativa bajó 3,1 puntos porcentuales en siete meses. El mayor descenso se dio entre quienes calificaron su situación de mala, que pasaron del 54,1% al 51,4%. La proporción que la consideró muy mala se redujo del 11,6% al 11,2%.

La valoración favorable sube al 35,9%

El 34,7% de los entrevistados describió su situación económica como buena en noviembre, frente al 32,5% de abril. La proporción que la calificó de muy buena pasó del 1,7% al 1,2%. En conjunto, las respuestas favorables sumaron 35,9% en noviembre, frente al 34,2% que resulta de sumar las barras de abril.

El porcentaje de quienes dijeron que no sabían o no respondieron pasó del 0,1% al 1,5%. En noviembre, la distancia entre las valoraciones negativas y positivas fue de 26,7 puntos porcentuales.

La preocupación sigue al frente y la calma gana terreno

En una pregunta sobre el estado de ánimo ante la situación del país, la preocupación fue la respuesta más frecuente en noviembre, con 27,8%, frente al 30% registrado en julio. La proporción de quienes se declararon calmados o tranquilos aumentó del 17% al 25,4%. La calma registró el mayor aumento entre los estados de ánimo medidos, con 8,4 puntos porcentuales. En julio, la preocupación la aventajaba por 13 puntos. Cuatro meses después, esa distancia se redujo a 2,4 puntos.