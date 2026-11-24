Más de seis de cada diez personas consultadas en la encuesta de Vea Panamá para La Estrella de Panamá calificaron de mala o muy mala su situación económica. En noviembre, el 51,4% la consideró mala y el 11,2%, muy mala. Ambas respuestas sumaron 62,6%, frente al 65,7% de abril.
La valoración negativa bajó 3,1 puntos porcentuales en siete meses. El mayor descenso se dio entre quienes calificaron su situación de mala, que pasaron del 54,1% al 51,4%. La proporción que la consideró muy mala se redujo del 11,6% al 11,2%.
El 34,7% de los entrevistados describió su situación económica como buena en noviembre, frente al 32,5% de abril. La proporción que la calificó de muy buena pasó del 1,7% al 1,2%. En conjunto, las respuestas favorables sumaron 35,9% en noviembre, frente al 34,2% que resulta de sumar las barras de abril.
El porcentaje de quienes dijeron que no sabían o no respondieron pasó del 0,1% al 1,5%. En noviembre, la distancia entre las valoraciones negativas y positivas fue de 26,7 puntos porcentuales.
En una pregunta sobre el estado de ánimo ante la situación del país, la preocupación fue la respuesta más frecuente en noviembre, con 27,8%, frente al 30% registrado en julio. La proporción de quienes se declararon calmados o tranquilos aumentó del 17% al 25,4%.
La calma registró el mayor aumento entre los estados de ánimo medidos, con 8,4 puntos porcentuales. En julio, la preocupación la aventajaba por 13 puntos. Cuatro meses después, esa distancia se redujo a 2,4 puntos.
La frustración pasó del 13,2% al 12,3% y la molestia, del 12,5% al 11,7%. El estrés bajó del 10,5% al 9,1%, mientras que el optimismo subió del 4,1% al 4,9%.
La medición de noviembre se realizó del 14 al 19 de noviembre de 2026, mediante 1.501 entrevistas cara a cara en ocho provincias. La comparación sobre la situación económica personal usa la medición de abril, con 1.506 entrevistas, y la de estado de ánimo usa la de julio, con 1.508.