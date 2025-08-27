Al menos dos muertos y veinte heridos deja tiroteo en Minneapolis

Al menos dos personas perdieron la vida y otras veinte fueron enviadas a centros asistenciales por múltiples heridas durante un tiroteo este miércoles 27 de agosto en Minneapolis.

Aún se desconoce la identidad de las dos víctimas mortales del ataque ocurrido en la escuela católica Annunciation, pero ambas fueron confirmadas por medios estadounidenses, como ABC y Fox News.

El tirador habría sido neutralizado por la Policía y ya no “presenta una amenaza activa”, confirmaron las autoridades.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció al FBI por su actuación inmediata en el caso y pidió a la población acompañarlo a “rezar” por todas las personas implicadas.