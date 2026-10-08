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Christa Pike despierta tras ejecución fallida y pregunta: ‘¿Dónde estoy?’

Su abogado Randy Spivey explicó que Pike preguntó al despertarse: “¿Dónde estoy y quién eres?”.
Su abogado Randy Spivey explicó que Pike preguntó al despertarse: “¿Dónde estoy y quién eres?”. EFE
Por
Alexandra Arosemena
  • 08/10/2026 10:39
Pike recuperó la conciencia y comenzó a hablar casi una semana después de sobrevivir a un intento fallido de ejecución por inyección letal en Tennessee.

Christa Pike, de 50 años, sobrevivió a un intento de ejecución realizado el 30 de septiembre de 2026 en la prisión Riverbend Maximum Security Institution, en Nashville, Tennessee.

Durante el procedimiento recibió dos dosis de pentobarbital, pero no murió y posteriormente fue trasladada a un hospital en estado crítico, reportaron medios estadounidenses.

Después del procedimiento, Pike permaneció inconsciente y conectada a un ventilador.

Sus abogados señalaron que llegó a ser considerada cercana a la muerte y que se había contemplado retirarle el soporte vital.

Sin embargo, este martes 6 de octubre recuperó inesperadamente la conciencia y comenzó a hablar, según ABC News.

Su abogado Randy Spivey explicó que Pike preguntó al despertarse: “¿Dónde estoy y quién eres?”.

Según el abogado, la mujer permanece confundida y molesta por lo ocurrido y es consciente de que el Estado intentó ejecutarla.

Pike continúa hospitalizada y enfrenta varias complicaciones médicas.

Sus abogados informaron que presenta neumonía, un coágulo sanguíneo en uno de sus brazos y una importante inflamación en ambos brazos y manos. También señalaron que todavía no puede mover los brazos ni tragar con normalidad y que su recuperación podría ser prolongada.

El intento de ejecución generó cuestionamientos sobre el procedimiento utilizado por Tennessee.

De acuerdo a AP News, durante la administración de las drogas, testigos escucharon a Pike quejarse de dolor en el brazo y posteriormente respirar con dificultad. Sus abogados sostienen que las vías intravenosas pudieron haber presentado problemas, aunque las autoridades estatales todavía no han ofrecido una explicación definitiva sobre lo ocurrido.

Tras el incidente, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenó una revisión independiente y suspendió las ejecuciones restantes previstas para 2026. Un juez también ordenó al Departamento de Correcciones preservar pruebas relacionadas con el procedimiento, incluidos registros, medicamentos, jeringas, vías intravenosas y testimonios de los participantes, menciona Washington Post.

Pike fue condenada a muerte por el asesinato en 1995 de Colleen Slemmer, de 19 años.

Si bien sus abogados ahora solicitan que su sentencia sea conmutada por cadena perpetua, todavía no está claro qué decisión tomará el estado sobre su futuro.

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