Juez emite orden de arresto contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas civiles

De acuerdo con la agencia de noticias ABC , la orden judicial fue firmada el pasado viernes y se deriva de una investigación de las autoridades de Florida sobre el papel que habría desempeñado Castro en el ataque del 24 de febrero de 1996. El exmandatario está acusado de conspirar con agentes de inteligencia para cometer asesinato en primer grado.

Un juez de Miami, firmó una orden de arresto contra el expresidente cubano Raúl Castro por su presunta participación en el derribo de dos avionetas civiles de la organización humanitaria “Hermanos al Rescate” , ocurrido en 1996 y que dejó cuatro personas muertas.

Participación de agentes cubanos

La investigación sostiene que agentes de inteligencia cubanos que operaban en Florida recopilaron información sobre los vuelos de Hermanos al Rescate y transmitieron datos que presuntamente facilitaron el derribo de las aeronaves por parte de militares cubanos, indicó ABC.

Las dos avionetas civiles fueron derribadas por cazas cubanos sobre aguas internacionales. El ataque causó la muerte de cuatro personas: tres ciudadanos estadounidenses y un residente legal permanente en Estados Unidos.

Hermanos al Rescate, organización con sede en Miami, se dedicaba a localizar y auxiliar a cubanos que intentaban abandonar la isla por vía marítima.

En el momento de los hechos, Raúl Castro ocupaba el cargo de ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba.

La orden de arresto representa un nuevo avance en el proceso judicial, que las autoridades de Florida reabrieron en marzo, casi 30 años después del derribo de las avionetas, informó ABC.

El caso se desarrolla en medio del aumento de la presión del Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump sobre Cuba, con nuevas medidas contra figuras vinculadas al régimen y un endurecimiento de las sanciones.