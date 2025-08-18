Trump interrumpe reunión con Zelenski y líderes europeos para llamar a Putin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo este lunes en la Casa Blanca un encuentro de alto nivel con el mandatario ucraniano Volodímir Zelenski y destacados líderes europeos, en medio de un ambiente cargado de tensiones por la guerra que se prolonga ya casi cuatro años.

A la reunión asistieron el canciller alemán Friedrich Merz, el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro británico Keir Starmer, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, el secretario general de la OTAN Mark Rutte, la primera ministra italiana Giorgia Meloni y el presidente de Finlandia Alexander Stubb.

Durante la cita, Trump sorprendió al interrumpir las conversaciones para realizar una llamada telefónica al presidente ruso, Vladímir Putin, pese a que había anunciado que lo haría después de la sesión. El hecho fue compartido por el reportero del medio alemán Bild, Paul Ronzheimer y luego confirmado por el Kremlin lo cual generó inquietud entre los presentes.

En su red social Truth, el mandatario estadounidense reveló que inició los preparativos para un encuentro directo entre Putin y Zelenski, en un lugar aún por definir. Además, adelantó la posibilidad de una reunión trilateral que incluiría a ambos presidentes y a él mismo.

““Al concluir las reuniones, llamé al presidente Putin y comencé a preparar una reunión entre el presidente Putin y el presidente Zelenski en un lugar por determinar. Tras esta reunión, habrá una reunión trilateral con ambos presidentes y conmigo. Quiero reiterar que este es un excelente primer paso en una guerra que lleva casi cuatro años en curso. El vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el representante especial Steve Witkoff están coordinando las conversaciones con Rusia y Ucrania”, añadió Trump.