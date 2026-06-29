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Venezuela niega ingreso a 41 rescatistas de Alemania y Austria

El grupo estaba conformado por especialistas en rescate urbano, personal médico y expertos en respuesta a desastres.
El grupo estaba conformado por especialistas en rescate urbano, personal médico y expertos en respuesta a desastres. Redes Sociales
Por
Lourdes García Armuelles
  • 29/06/2026 18:38
La decisión ha generado críticas y preocupación, pues Venezuela enfrenta una emergencia humanitaria con más de 1.450 muertos

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Un equipo de 41 rescatistas voluntarios de Alemania y Austria denunció que las autoridades venezolanas les negaron el ingreso al país para participar en las operaciones de búsqueda y rescate tras los devastadores terremotos del 24 de junio.

Las organizaciones humanitarias Isar Germany y Samariterbund informaron que la decisión fue comunicada por el Ministerio de Salud de Venezuela cuando el contingente ya se encontraba preparado para viajar en un avión militar Airbus A400M.

El grupo estaba conformado por especialistas en rescate urbano, personal médico y expertos en respuesta a desastres.

Otro caso es el de rescatistas chilenos y periodistas canadienses que tanpoco han podido ingresar a Venezuela.

Según se conoció, este grupo lleva tres días varados en Cúcuta, Colombia.

Hasta el momento, el gobierno venezolano no ha ofrecido explicaciones sobre la negativa.

La denuncia se produce en medio de un amplio despliegue de ayuda internacional, en el que otros equipos europeos y latinoamericanos sí han logrado incorporarse a las labores de asistencia.

La decisión ha generado críticas y preocupación, pues Venezuela enfrenta una emergencia humanitaria con más de 1.450 muertos y miles de heridos, además de infraestructura colapsada en Caracas, La Guaira y otros estados.

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Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R
Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R ( Ronald Peña R / EFE )

Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela)....

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