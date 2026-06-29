Venezuela niega ingreso a 41 rescatistas de Alemania y Austria

Otro caso es el de rescatistas chilenos y periodistas canadienses que tanpoco han podido ingresar a Venezuela. Según se conoció, este grupo lleva tres días varados en Cúcuta, Colombia. Hasta el momento, el gobierno venezolano no ha ofrecido explicaciones sobre la negativa. La denuncia se produce en medio de un amplio despliegue de ayuda internacional, en el que otros equipos europeos y latinoamericanos sí han logrado incorporarse a las labores de asistencia. La decisión ha generado críticas y preocupación, pues Venezuela enfrenta una emergencia humanitaria con más de 1.450 muertos y miles de heridos, además de infraestructura colapsada en Caracas, La Guaira y otros estados.