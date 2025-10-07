Ataque armado contra la caravana de Daniel Noboa en Cañar deja cinco detenidos por presunto terrorismo

El presidente de <b>Ecuador</b>, <b>Daniel Noboa</b>, fue blanco de un <b>ataque armado</b> este lunes 7 de octubre mientras encabezaba una <b>caravana oficial</b> en la provincia de <b>Cañar</b>, donde tenía previsto <b>anunciar y supervisar obras de agua potable y alcantarillado</b>, según informó la <b>Presidencia</b>.El hecho se registró en el <b>cantón Tambo</b>, cuando un grupo de personas <b>arrojó piedras y efectuó disparos</b> contra los vehículos del convoy que se dirigía hacia el estadio local, donde el mandatario debía participar en un acto público.A pesar del atentado, Noboa <b>llegó al lugar del evento</b> y cumplió con toda su agenda, que incluyó la <b>entrega del sistema de alcantarillado de Sigsihuayco</b>, la <b>supervisión de una planta de tratamiento de aguas residuales</b> y la <b>firma de un convenio</b> para un nuevo sistema de alcantarillado en Quilloac.Según la <b>Secretaría de Comunicación</b>, las obras representan una <b>inversión superior a seis millones de dólares</b> y beneficiarán a unas <b>26 mil personas</b> de la zona.La <b>ministra de Energía y Ambiente, Inés Manzano</b>, confirmó que el Gobierno <b>presentó una denuncia por tentativa de asesinato</b> contra el presidente.'<b>A las 2:41 de la tarde</b> radicamos la denuncia en el cantón Tambo. Cerca de <b>500 personas</b> lanzaron piedras y se detectaron <b>impactos de bala</b> en el vehículo presidencial', afirmó.Sin embargo, la <b>Policía Nacional</b> indicó que los agresores '<b>procedieron a lanzar piedras</b> contra los automóviles de la caravana', y añadió que la <b>criminalística analiza los restos en el vehículo de Noboa</b> para determinar si hubo disparos.Manzano informó que <b>cinco sospechosos fueron arrestados</b> en el sitio y que <b>enfrentarán cargos por terrorismo</b>. '<b>Ecuador dice sí a la paz y al trabajo.</b> No permitiremos que la violencia frene el progreso del país', expresó.La audiencia de flagrancia para los detenidos se realizaría la misma tarde del lunes.El ataque se produjo en un contexto de <b>tensión social y política</b> por las <b>movilizaciones convocadas por la Conaie</b> contra la <b>eliminación del subsidio al diésel</b>, que ya cumplen tres semanas.Aunque las autoridades <b>no atribuyeron directamente el atentado</b> a la organización indígena, Manzano aclaró que '<b>las comunidades ancestrales no están involucradas</b>', sino '<b>células criminales</b> que buscan desestabilizar al país'.Desde el <b>Palacio de Carondelet</b>, el Ejecutivo calificó el hecho como una acción de <b>'grupos radicalizados que intentaron impedir, por la fuerza, la entrega de una obra pública'</b>.El comunicado oficial precisó que los detenidos serán <b>procesados por terrorismo e intento de asesinato</b>, subrayando que '<b>no lograron detener al Gobierno Nacional</b>'.Durante su discurso en Cañar, Noboa relacionó el ataque con <b>sectores que se oponen a sus reformas políticas</b>.'<b>Mientras algunos buscan bloquear una nueva Constitución y mantener privilegios</b>, nosotros seguiremos por el camino democrático y de transformación', afirmó.El Ejecutivo anunció el <b>refuerzo de las medidas de seguridad</b> del mandatario y advirtió que <b>los responsables serán llevados ante la justicia</b>.'<b>Dispararle al carro del presidente, dañar bienes del Estado y atacar una obra pública no tiene nada de pacífico. Son actos criminales</b>', concluyó Manzano.El atentado ocurre mientras el Gobierno intenta <b>restablecer el orden público</b> tras las recientes <b>protestas y bloqueos</b> registrados en al menos <b>cuatro provincias del país</b>.