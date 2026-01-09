Avión del gobierno de Estados Unidos aterriza en Caracas sin explicación oficial

Un avión vinculado al gobierno de <b>Estados Unidos</b> <b>aterrizó esta mañana en el aeropuerto de Maiquetía</b>, en las afueras de la capital venezolana, sin que hasta ahora se haya divulgado el propósito de la operación.Según datos de seguimiento de vuelos, la aeronave con matrícula <b>N569AW</b> partió el jueves desde <b>Miami</b>, hizo escala en <b>Curaçao</b> y pernoctó allí antes de retomar el viaje. Llegó a suelo venezolano alrededor de las <b>9:30 hora local de este viernes 9 de enero</b>.Hasta el momento, ni la <b>Oficina del Departamento de Estado de Estados Unidos</b> ni el secretario de Estado, <b>Marco Rubio</b>, han ofrecido una versión oficial sobre los motivos de la llegada de la nave. Las autoridades venezolanas tampoco han emitido comunicaciones sobre el hecho.Fuentes de rastreo aéreo de <i>FlightRadar</i> confirman el aterrizaje de la aeronave estadounidense, pero las razones y la carga o tripulación del vuelo permanecen sin confirmar por los gobiernos implicados. Las operaciones están siendo monitoreadas por analistas y observadores internacionales.Este movimiento se produce en un contexto de <b>tensión y cambio en las relaciones entre Washington y Caracas</b>. Horas antes, el presidente de Estados Unidos, <b>Donald Trump</b>, anunció que había decidido suspender una segunda serie de ataques militares que, según él, estaban 'inicialmente previstas' contra objetivos en Venezuela.<b>Trump</b> afirmó que la decisión responde a señales de cooperación por parte del gobierno venezolano tras la reciente liberación de presos políticos, incluida la excarcelación de <b>cinco ciudadanos españoles</b> y del excandidato presidencial <b>Enrique Márquez</b>, entre otros.El mandatario estadounidense destacó a través de su plataforma oficial que la colaboración entre ambas naciones se ha <b>fortalecido en los últimos días</b>, lo que, a su juicio, hace 'innecesaria' una intervención militar adicional en este momento.Expertos señalan que la liberación de detenidos podría ser parte de un intento de desescalar el conflicto y reforzar vínculos diplomáticos —incluyendo discusiones sobre inversiones en infraestructura energética y posibles acuerdos petroleros— tras episodios recientes de confrontación y operaciones militares en la región que generaron atención internacional.No obstante, organizaciones de derechos humanos y analistas políticos llaman a la <b>cautela</b>, señalando que la liberación de un número limitado de presos no garantiza un cambio profundo en las relaciones ni en la situación interna de <b>Venezuela</b>.Mientras tanto, la aviación civil y los observadores vigilan de cerca el movimiento de la aeronave estadounidense y esperan comunicados oficiales que expliquen el propósito de este vuelo, que se enmarca en una coyuntura de reconfiguración de relaciones diplomáticas entre <b>Estados Unidos</b> y <b>Venezuela</b>.