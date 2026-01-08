EE. UU. pone a Diosdado Cabello en la cima de su lista de recompensas tras la caída de Maduro

Luego de la captura de Nicolás Maduro, las autoridades de Estados Unidos reconfiguraron su estrategia judicial contra figuras clave del chavismo, colocando a Diosdado Cabello como el principal objetivo dentro de su programa de recompensas internacionales.

Washington ofrece 25 millones de dólares por información que permita la detención y eventual condena de Cabello, actual ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela y uno de los hombres más influyentes del oficialismo. La cifra lo sitúa al mismo nivel —e incluso por encima— de recompensas ofrecidas por algunos de los líderes considerados históricamente prioritarios para la justicia estadounidense, lo que subraya la magnitud del caso.

Entre esos antecedentes figuran Osama bin Laden, por quien Estados Unidos ofreció hasta 25 millones de dólares antes de su muerte; Ayman al-Zawahiri, su sucesor al frente de Al Qaeda, incluido también en la lista de máximas recompensas; y el narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero, por quien se ofrecieron 20 millones de dólares debido a su papel en el tráfico internacional de drogas.

Asimismo, el monto asignado a Cabello supera la recompensa que durante años estuvo vigente por Joaquín Guzmán Loera, conocido como “El Chapo”, cuya captura se produjo cuando la oferta estadounidense era de 10 millones de dólares. Para analistas, esta comparación refleja la prioridad estratégica que Washington otorga al dirigente venezolano dentro de sus investigaciones por narcotráfico y crimen organizado transnacional.

Cabello es señalado por fiscales estadounidenses por presuntos vínculos con redes de narcotráfico, conspiración para el envío de drogas hacia territorio norteamericano y colaboración con organizaciones armadas ilegales. El incremento de la recompensa marca un giro en la política de Estados Unidos, que tras la caída de Maduro ha optado por un enfoque penal directo contra los principales sostenes del antiguo régimen.

Este nuevo escenario se desarrolla en medio de una compleja transición política en Venezuela, luego de la operación que derivó en la captura de Maduro a inicios de 2026. Para observadores internacionales, la presión sobre Cabello busca debilitar los remanentes de poder del chavismo y enviar una señal clara sobre el alcance de la justicia estadounidense en casos vinculados al crimen organizado.