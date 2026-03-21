El ‘doble’ de Jeffrey Epstein se hace viral: quién es el hombre que desató teorías de que sigue vivo

El nombre de Jeffrey Epstein volvió a sacudir las redes sociales, pero esta vez por una razón inesperada: un hombre idéntico a él apareció en un video viral y desató una ola de teorías que aseguran que el magnate podría seguir con vida.

El protagonista no es Epstein, sino un hombre conocido como “Palm Beach Pete”, cuya apariencia generó confusión inmediata y millones de reacciones en internet.

El video que lo cambió todo

Todo comenzó con un clip grabado en una autopista de Florida. En el video, se veía a un hombre conduciendo un convertible, mientras alguien gritaba: “Epstein está vivo”.

Las imágenes se viralizaron en cuestión de horas y alcanzaron millones de visualizaciones, alimentando teorías conspirativas que llevan años circulando sobre la muerte del empresario.

¿Quién es “Palm Beach Pete”?

El hombre fue identificado como un residente de Palm Beach, exejecutivo de bienes raíces y exjugador de tenis, de aproximadamente 71 años.

Según explicó, nunca imaginó que un momento cotidiano —ir a jugar tenis— lo convertiría en tendencia mundial. Su parecido con Epstein no es nuevo, pero esta vez alcanzó otro nivel tras el video viral.

Incluso, en pocas horas, su cuenta en redes sociales creció de forma explosiva, sumando miles de seguidores tras el incidente.

“No soy Epstein”: la respuesta ante la polémica

Ante la avalancha de teorías, el propio “Palm Beach Pete” salió a aclarar la situación.

Negó cualquier relación con Epstein y dejó claro que todo se trata de una coincidencia física. También expresó incomodidad por ser vinculado con una figura tan controversial.

Aun así, sus declaraciones no lograron frenar del todo las especulaciones.

Por qué la gente cree que Epstein sigue vivo

El caso volvió a tomar fuerza porque la muerte de Epstein en 2019 siempre ha estado rodeada de dudas.

Las fallas en la vigilancia, las teorías previas y el peso de su red de contactos han mantenido viva la sospecha en parte del público.

Por eso, la aparición de alguien con un parecido casi idéntico fue suficiente para reactivar las teorías en redes sociales.

Un parecido que alimenta teorías... pero sin pruebas

A pesar del impacto del video, no existe ninguna evidencia que respalde que Epstein siga vivo.