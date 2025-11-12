El infierno de los 252: torturas a migrantes venezolanos en la megacárcel de Bukele enviadas por orden de Trump

El informe también recoge <b>casos de violencia sexual</b>. Mario, uno de los reclusos, denunció que fue violado por cuatro guardias en una celda de aislamiento conocida como 'la isla'. 'Me metían los bastones entre las piernas y me rozaban las partes íntimas. Luego me obligaron a practicarle sexo oral a uno de ellos', relató. Nicolás, otro prisionero, confirmó que durante las palizas los oficiales les tocaban los genitales y hacían comentarios denigrantes.HRW subraya que las agresiones buscaban <b>'someter, humillar y quebrar psicológicamente'</b> a los detenidos. Los guardias, identificados por apodos como <i>Satán</i>, <i>Tigre</i> o <i>Pantera</i>, actuaban con el rostro cubierto y total impunidad. 'La repetición de los abusos sugiere que actuaban bajo la aprobación o tolerancia de sus superiores', señala el documento.