El voto de Milei sobre la esclavitud que hizo estallar la indignación mundial

La postura del presidente Javier Milei sobre la esclavitud desató una fuerte controversia internacional tras una votación clave en la Organización de las Naciones Unidas.

Durante la Asamblea General, más de 120 países aprobaron una resolución para reconocer la esclavitud transatlántica como uno de los crímenes más graves contra la humanidad.

Sin embargo, Argentina votó en contra, quedando en un reducido grupo junto a potencias como Estados Unidos e Israel.

¿Por qué Argentina rechazó la resolución?

El gobierno de Milei sostiene que no se deben establecer jerarquías entre crímenes de lesa humanidad y cuestiona el enfoque del documento impulsado por países africanos.

Aunque el argumento es jurídico, la decisión fue interpretada por analistas y organismos como un gesto político que rompe con consensos históricos en derechos humanos.

Un voto que trasciende lo simbólico

La resolución no es vinculante, pero tiene un fuerte peso moral y busca reforzar el reconocimiento global del impacto de la esclavitud y sus consecuencias actuales.

El voto de Javier Milei no solo generó críticas: también reabrió un debate incómodo en la comunidad internacional sobre cómo se reconoce uno de los capítulos más oscuros de la historia.