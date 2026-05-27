España reporta nuevo caso de hantavirus entre los pasajeros crucero en cuarentena

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó que España reportó un nuevo caso de hantavirus entre pasajeros que permanecen en cuarentena, elevando a 13 el total de contagios registrados hasta el momento.

De acuerdo con la actualización compartida por Tedros en su red social de X, no se han reportado nuevas muertes desde el pasado 2 de mayo, por lo que la cifra de fallecidos se mantiene en tres.

“La situación permanece estable”, señaló el titular de la OMS, quien indicó además que los pasajeros que desarrollaron síntomas están recibiendo la atención médica necesaria, mientras que el resto continúa bajo cuarentena preventiva.

La OMS aseguró que mantiene contacto cercano con todos los gobiernos involucrados para monitorear la evolución de los casos y coordinar las medidas de respuesta sanitaria.

“Los pasajeros que enfermaron están recibiendo la atención necesaria, mientras que otros permanecen en cuarentena. La OMS mantiene un contacto estrecho con todos los gobiernos pertinentes”, afirmó.

La Organización Mundial de la Salud reiteró que continúa dando seguimiento permanente a la situación sanitaria y coordinando acciones con las autoridades de los países involucrados, mientras se mantiene la vigilancia epidemiológica sobre los pasajeros en cuarentena y la evolución de los casos detectados.