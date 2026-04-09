Estados Unidos liderará reunión histórica entre Israel y Líbano en Washington para negociar desarme de Hezbolá

La crisis ha encendido alarmas internacionales. <b>Más de 60 países en la ONU han expresado su inquietud por la situación en Líbano</b>, mientras la <b>Unión Europea</b> ha advertido que las acciones militares están poniendo en riesgo la estabilidad regional.El <b>estrecho de Ormuz</b>, por <b>donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial</b>, vuelve a ser un punto crítico. <b>Irán </b>ha condicionado su apertura total al cese de ataques, limitando de momento el paso de embarcaciones.La incertidumbre también ha impactado el transporte aéreo, con recomendaciones de evitar el espacio aéreo de <b>Medio Oriente</b> durante el periodo de la tregua.