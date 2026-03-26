Fallece Noelia tras eutanasia avalada por tribunales de España

El caso ha generado un amplio debate en <b>España sobre los límites de la eutanasia</b>, especialmente en personas jóvenes y con condiciones de salud mental.Mientras la legislación vigente reconoce <b>el derecho a solicitar la ayuda para morir en casos de sufrimiento grave e irreversible</b>, sectores sociales cuestionan su aplicación en contextos complejos como este.La decisión judicial cierra el proceso legal, pero mantiene abiertas las discusiones éticas, médicas y sociales en torno al alcance de esta práctica.