Fallece Noelia tras eutanasia avalada por tribunales de España

Pasada las 19:45 horas de este jueves en Barcelona, Noelia Castillo, una joven de 25 años recibió una “muerte digna”, la eutanasia en el Hospital Sant Camil de Sant Pere de Ribes, Barcelona, España, luego de que la justicia española rechazara por tercera vez un recurso presentado por su padre para frenar el procedimiento. Según informó el diario El Mundo, la magistrada de la plaza 20 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona desestimó la solicitud de medidas cautelarísimas interpuesta por la Fundación Española de Abogados Cristianos, que actuaba en representación del progenitor. En su resolución, la juez indicó que la capacidad de la joven para tomar la decisión ya fue evaluada en instancias administrativas y judiciales, por lo que no corresponde reabrir el debate. “Dicha cuestión ha sido resuelta tanto en vía administrativa como judicial”, señala el auto.

Un proceso avalado por tribunales superiores

La autorización para la eutanasia fue concedida inicialmente el 18 de julio de 2024 por la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, tras una solicitud formal presentada por la joven en abril de ese mismo año. Posteriormente, la decisión fue ratificada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 12 de Barcelona, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el Tribunal Supremo. La magistrada reiteró que el juzgado actual “carece de potestad” para adoptar las medidas solicitadas por el padre, lo que deja firme la aplicación del procedimiento.

Un caso marcado por la salud y la discapacidad

En 2022 fue víctima de una violación múltiple. Ese mismo año, el 4 de octubre, la joven se lanzó desde un quinto piso en un intento de suicidio. El hecho le provocó una lesión medular “grave” e “irreversible” que derivó en una paraplejia. Desde entonces, presenta movilidad reducida en las piernas, dolores neuropáticos constantes y se desplaza en silla de ruedas. Además, tiene reconocida una discapacidad del 74 %. A estas condiciones físicas se suman diagnósticos de salud mental, entre ellos trastorno límite de la personalidad y trastorno obsesivo compulsivo, según ella misma declaró en una entrevista.

Protestas y reacciones

En paralelo a la decisión judicial, organizaciones contrarias a la eutanasia anunciaron su presencia en las afueras del centro sociosanitario donde se realizará el procedimiento. De acuerdo con información de agencia AFP, un grupo de personas se concentró en la entrada del hospital Sant Camil, en Sant Pere de Ribes, en rechazo a la aplicación de la eutanasia. También se prevé la presencia de representantes de la Fundación Española de Abogados Cristianos, que ha respaldado legalmente al padre durante el proceso.

Un debate abierto en la sociedad