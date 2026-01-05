Guillermo Cochez: ‘La posición de Donald Trump es no repetir los mismos errores que se dieron en Panamá’

El exdiplomático panameño Guillermo Cochez afirmó que la estrategia de Estados Unidos en Venezuela apunta a evitar un escenario similar al vivido en Panamá durante la invasión de 1989, al comparar la captura de Nicolás Maduro con la de Manuel Antonio Noriega, en declaraciones ofrecidas en el canal de YouTube de la periodista venezolana Nitu Pérez.

Durante la conversación, Cochez sostuvo que la posición del presidente estadounidense Donald Trump responde a una lección aprendida tras la intervención en Panamá, donde se registraron entre 500 y 600 muertes producto de enfrentamientos directos entre fuerzas panameñas y estadounidenses.

“Se ha tratado de evitar lo que ocurrió en Panamá, donde hubo enfrentamientos entre militares panameños y militares norteamericanos”, señaló Cochez, al referirse a la estrategia aplicada en Venezuela, basada —dijo— en ataques selectivos contra objetivos militares específicos y no en una confrontación abierta.

El exalcalde explicó que, a diferencia de Panamá en 1989, donde Estados Unidos contaba con bases militares y una vigilancia cercana de los principales cuarteles, en Venezuela se optó por actuar directamente sobre instalaciones estratégicas previamente identificadas. A su juicio, este enfoque buscó reducir víctimas civiles y limitar el alcance del conflicto.

Cochez destacó además una diferencia clave entre ambos episodios históricos: la rapidez con la que se produjo la captura del mandatario venezolano. “Maduro se entregó el primer día. Noriega no”, afirmó, al recordar que el exgeneral panameño permaneció varios días prófugo antes de entregarse en la Nunciatura Apostólica.

En ese punto, el exdiplomático relató su participación directa en los hechos de 1990, cuando fungía como vínculo entre el nuevo gobierno panameño y la Nunciatura Apostólica. Según explicó, fue él quien notificó al Comando Sur que Noriega estaba dispuesto a entregarse, tras conversaciones con el nuncio apostólico de la época.

Cochez señaló que Noriega optó por entregarse a las autoridades estadounidenses por considerar que su vida corría peligro si quedaba bajo custodia panameña, debido a la cantidad de enemigos que había acumulado, tanto a nivel nacional como internacional.

Entre ellos, mencionó a actores del narcotráfico, tras la destrucción de un laboratorio vinculado a Pablo Escobar en el Darién.

Al referirse al contexto venezolano, Cochez advirtió que aún permanecen en el país altos funcionarios con múltiples adversarios políticos y personales, lo que podría generar tensiones internas tras la captura de Maduro. En ese sentido, aludió a figuras del entorno del chavismo que, según dijo, enfrentan un escenario incierto.

Las declaraciones del exembajador se producen en medio de una escalada de reacciones tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, una operación que incluyó bombardeos selectivos y el despliegue de fuerzas especiales, y que ha sido comparada, tanto por analistas como por ciudadanos, con la invasión a Panamá de 1989.

En su intervención, Cochez también hizo referencia al despliegue militar estadounidense en la región, al que calificó como “impresionante”, y subrayó que la magnitud del operativo supera ampliamente lo que, según su criterio, habría sido necesario para ejecutar la captura del mandatario venezolano.

Para el político, lo ocurrido marca “el comienzo del fin” de una etapa política en Venezuela y confirma que Washington ha optado por una estrategia distinta a la aplicada en Panamá, con el objetivo de evitar un escenario de confrontación prolongada y altos costos humanos.