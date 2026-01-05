Guillermo Cochez: ‘La posición de Donald Trump es no repetir los mismos errores que se dieron en Panamá’

El <b>exdiplomático panameño Guillermo Cochez </b>afirmó que la estrategia de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/mundo/maduro-llega-al-tribunal-de-nueva-york-para-comparecer-por-primera-vez-tras-su-captura-GH18860633" target="_blank">Estados Unidos en Venezuela</a> </b>apunta a evitar un escenario similar al vivido en <b>Panamá</b> durante <b>la invasión de 1989</b>, al comparar la captura de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/nicolas-maduro" target="_blank">Nicolás Maduro</a></b> con la de <b>Manuel Antonio Noriega</b>, en declaraciones ofrecidas en el canal de <b>YouTube </b>de la periodista venezolana <b>Nitu Pérez</b>.Durante la conversación, <b>Cochez sostuvo que la posición del presidente estadounidense Donald Trump responde a una lección aprendida tras la intervención en Panamá</b>, donde se registraron entre 500 y 600 muertes producto de enfrentamientos directos entre fuerzas panameñas y estadounidenses.<i>'Se ha tratado de evitar lo que ocurrió en Panamá, donde hubo enfrentamientos entre militares panameños y militares norteamericanos', </i>señaló <b>Cochez</b>, al referirse a la estrategia aplicada en <b>Venezuela</b>, basada —dijo— en ataques selectivos contra objetivos militares específicos y no en una confrontación abierta.El exalcalde explicó que, a diferencia de <b>Panamá en 1989</b>, donde <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/estados-unidos" target="_blank">Estados Unidos</a></b> contaba con bases militares y una vigilancia cercana de los principales cuarteles, en <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/venezuela" target="_blank">Venezuela</a> </b>se optó por actuar directamente sobre instalaciones estratégicas previamente identificadas. A su juicio, este enfoque buscó reducir víctimas civiles y limitar el alcance del conflicto.Cochez destacó además una diferencia clave entre ambos episodios históricos: la rapidez con la que se produjo la captura del mandatario venezolano. <i>'</i><i><b>Maduro se entregó el primer día. Noriega no</b></i><i>'</i>, afirmó, al recordar que el exgeneral panameño permaneció varios días prófugo antes de entregarse en la Nunciatura Apostólica.En ese punto,<b> el exdiplomático relató su participación directa en los hechos de 1990, </b>cuando fungía como vínculo entre el nuevo gobierno panameño y la Nunciatura Apostólica. Según explicó, fue él quien notificó al Comando Sur que Noriega estaba dispuesto a entregarse, tras conversaciones con el nuncio apostólico de la época.<b>Cochez </b>señaló que <b>Noriega </b>optó por entregarse a las autoridades estadounidenses por considerar que su vida corría peligro si quedaba bajo custodia panameña, debido a la cantidad de enemigos que había acumulado, tanto a nivel nacional como internacional. Entre ellos, mencionó a actores del narcotráfico, tras la destrucción de un laboratorio vinculado a <b>Pablo Escobar</b> en el Darién.Al referirse al contexto venezolano, Cochez advirtió que <b>aún permanecen en el país altos funcionarios con múltiples adversarios políticos y personales</b>, lo que podría generar tensiones internas tras la captura de Maduro. En ese sentido, aludió a figuras del entorno del chavismo que, según dijo, enfrentan un escenario incierto.Las declaraciones del exembajador se producen en medio de una escalada de reacciones tras la captura de <b>Nicolás Maduro</b> por parte de<b> Estados Unidos</b>, una operación que incluyó bombardeos selectivos y el despliegue de fuerzas especiales, y que ha sido comparada, tanto por analistas como por ciudadanos, con la invasión a <b>Panamá de 1989</b>.En su intervención, <b>Cochez </b>también hizo referencia al despliegue militar estadounidense en la región, al que calificó como <i>'impresionante',</i> y subrayó que la magnitud del operativo supera ampliamente lo que, según su criterio, habría sido necesario para ejecutar la captura del mandatario venezolano.Para el político, lo ocurrido marca <i>'el comienzo del fin' </i>de una etapa política en Venezuela y confirma que Washington ha optado por una estrategia distinta a la aplicada en Panamá, con el objetivo de evitar un escenario de confrontación prolongada y altos costos humanos.