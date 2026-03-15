Irán intensifica ataques contra bases de Estados Unidos en Medio Oriente

La tensión en Oriente Medio continúa en aumento en el día 16 del conflicto que enfrenta a Irán con Estados Unidos e Israel, en una guerra que ya se extiende a varios países de la región y amenaza con desestabilizar el equilibrio energético y político mundial.

Durante las últimas horas, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán lanzó una nueva oleada de ataques con misiles balísticos y drones contra posiciones militares estadounidenses y objetivos vinculados a la coalición liderada por Washington. Entre los blancos señalados por Teherán se encuentran la base aérea de Al Harir, en Erbil (Irak), y las instalaciones militares de Ali Al Salem y Arifjan, en Kuwait, que según medios iraníes fueron alcanzadas por proyectiles de alta precisión.

Las autoridades iraníes también informaron del lanzamiento de drones kamikaze contra emplazamientos militares estadounidenses en distintos puntos de Oriente Medio. En Irak, varios drones y cohetes impactaron cerca de la base Victory, ubicada en el aeropuerto internacional de Bagdad, mientras que grupos armados proiraníes se atribuyeron parte de las operaciones.

En paralelo, Kuwait confirmó que sus sistemas de defensa aérea detectaron al menos 14 drones que violaron su espacio aéreo en las últimas 24 horas. Tres de ellos alcanzaron el Aeropuerto Internacional de Kuwait y provocaron daños en un sistema de radar, aunque no se reportaron víctimas. Asimismo, la base aérea Ali Al Salem —donde operan fuerzas estadounidenses e italianas— fue atacada por drones que destruyeron un hangar utilizado para vehículos aéreos no tripulados.

La escalada se produce en respuesta a la ofensiva militar que Estados Unidos e Israel iniciaron contra territorio iraní el pasado 28 de febrero. Israel informó que en las últimas 24 horas atacó cerca de 200 objetivos en Irán, incluidos centros de mando, instalaciones militares e infraestructura estratégica en distintas zonas del país.

Uno de los episodios más destacados fue el uso por primera vez del misil balístico iraní Sejil, un proyectil de combustible sólido con un alcance estimado de hasta 2.000 kilómetros. Según la Guardia Revolucionaria, este sistema fue utilizado en una nueva oleada de ataques contra instalaciones militares israelíes y centros de gestión aérea vinculados a la ofensiva contra Irán.

En Israel, varias oleadas de misiles iraníes fueron interceptadas por los sistemas de defensa, aunque fragmentos de algunos proyectiles impactaron en áreas urbanas. En Jerusalén, restos de un misil interceptado dañaron un edificio donde reside el vicecónsul de Estados Unidos, sin que se registraran víctimas.

El presidente estadounidense Donald Trump reconoció en una entrevista con la cadena NBC que la respuesta iraní ha sido más amplia de lo esperado. “Fue la mayor sorpresa que me ha dejado todo este asunto”, afirmó, refiriéndose a los ataques contra objetivos en países aliados de Washington como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Catar.

Pese a la intensificación de la violencia, la Casa Blanca descartó por ahora abrir negociaciones con Teherán. Fuentes citadas por la agencia Reuters señalaron que la administración estadounidense rechazó las propuestas de mediación planteadas por algunos aliados regionales para iniciar conversaciones diplomáticas que permitan detener el conflicto.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, aseguró que su país tampoco ve razones para dialogar con Washington en este momento. “Ya estábamos hablando con ellos cuando decidieron atacarnos”, afirmó en una entrevista televisiva, añadiendo que la guerra solo terminará cuando Irán tenga garantías de que no se repetirá.

Mientras tanto, el conflicto continúa extendiéndose por toda la región. El Reino Unido desplegó cazas Typhoon y F-35 en misiones de defensa aérea en países del Golfo, mientras que España anunció el redespliegue temporal de sus tropas en Irak debido al deterioro de la situación de seguridad.