Durante la conversación con el obispo de Roma, el mandatario abordó el estado actual del proceso de negociación y el trabajo conjunto que se realiza con el equipo estadounidense. Sin embargo, el punto central de la agenda humanitaria fue<b> el agradecimiento por la gestión del vaticano en el retorno de los niños ucranianos que han sido secuestrados</b>, así como por la provisión de suministros básicos durante el reciente invierno.El diálogo también trascendió las fronteras de Europa del Este, abarcando la inestabilidad política y social en el Medio Oriente y la región del Golfo.