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La respuesta de Rusia a la tregua de Pascua: Más de cien drones

En la imagen Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania.
En la imagen Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania. @ZelenskyyUa
Por
Mileika Lasso
  • 03/04/2026 18:01
Durante una conversación con el sumo pontífice, Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania reportó ataques masivos que alejan la posibilidad de un cese al fuego

En una jornada marcada por la violencia, la administración ucraniana mantuvo este viernes 3 de abril una conversación de alto nivel con el papa León XIV, en la que se denunció una nueva y masiva ofensiva rusa que ha golpeado al menos cinco regiones del país. Mientras el diálogo diplomático buscaba vías de paz, el territorio ucraniano era blanco de cientos de drones “shaheds” y decenas de misiles.

Según Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, el ataque comenzó durante la noche y se mantuvo activo en diversas oleadas. Esta ofensiva se produce justo después de que se presentara una propuesta para un alto al fuego con motivo de la Pascua, iniciativa que fue respondida por el gobierno ruso con una intensificación de sus operaciones militares.

“Esencialmente, los rusos solo han intensificado sus ataques, convirtiendo lo que debería haber sido silencio en los cielos en una escalada pascual”, señaló el líder ucraniano tras el contacto con el vaticano. “Esto ciertamente no puede ser ignorado”, añadió, agradeciendo el respaldo de la comunidad internacional que ha alzado la voz ante estos eventos.

Diplomacia y ayuda humanitaria

Durante la conversación con el obispo de Roma, el mandatario abordó el estado actual del proceso de negociación y el trabajo conjunto que se realiza con el equipo estadounidense. Sin embargo, el punto central de la agenda humanitaria fue el agradecimiento por la gestión del vaticano en el retorno de los niños ucranianos que han sido secuestrados, así como por la provisión de suministros básicos durante el reciente invierno.

El diálogo también trascendió las fronteras de Europa del Este, abarcando la inestabilidad política y social en el Medio Oriente y la región del Golfo.

Un llamado a la paz

A pesar del entorno de conflicto, Zelenski extendió sus deseos de paz para el sumo pontífice y para todos los fieles que celebran la Pascua este domingo. En un gesto de apertura diplomática, se reiteró la disposición de recibir al papa en Ucrania mediante una visita apostólica, destacando la importancia de sus oraciones por la nación.

“Estoy especialmente agradecido de que el papa se acuerde de Ucrania, del pueblo ucraniano, y rece por la paz de nuestra nación”, concluyó Zelenski tras la llamada.

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