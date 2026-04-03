La respuesta de Rusia a la tregua de Pascua: Más de cien drones

En una jornada marcada por la violencia, la administración ucraniana mantuvo este viernes 3 de abril una conversación de alto nivel con el papa León XIV, en la que se denunció una nueva y masiva ofensiva rusa que ha golpeado al menos cinco regiones del país. Mientras el diálogo diplomático buscaba vías de paz, el territorio ucraniano era blanco de cientos de drones “shaheds” y decenas de misiles.

Según Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, el ataque comenzó durante la noche y se mantuvo activo en diversas oleadas. Esta ofensiva se produce justo después de que se presentara una propuesta para un alto al fuego con motivo de la Pascua, iniciativa que fue respondida por el gobierno ruso con una intensificación de sus operaciones militares.

“Esencialmente, los rusos solo han intensificado sus ataques, convirtiendo lo que debería haber sido silencio en los cielos en una escalada pascual”, señaló el líder ucraniano tras el contacto con el vaticano. “Esto ciertamente no puede ser ignorado”, añadió, agradeciendo el respaldo de la comunidad internacional que ha alzado la voz ante estos eventos.