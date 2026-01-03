María Corina Machado tras la ‘captura’ de Maduro: ‘Estamos preparados para tomar el poder’

Tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, la líder opositora <a href="/tag/-/meta/maria-corina-machado">María Corina Machado</a> se pronunció a tráves de su cuenta de X, donde afirmó que el país atraviesa <b>una hora decisiva </b>y aseguró que el movimiento democrático está preparado para asumir el poder y concretar una transición.En un mensaje dirigido a los venezolanos este sábado, Machado señaló que Maduro enfrenta desde hoy a la justicia internacional por crímenes cometidos contra ciudadanos venezolanos y de otras naciones. Según indicó, esto ocurre luego de que el mandatario se negara a aceptar una salida negociada, lo que habría llevado a Estados Unidos a <b>'hacer valer la ley'.</b><b>'Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder'</b>, expresó Machado, al tiempo que llamó a la población a mantenerse vigilante, activa y organizada hasta que se materialice la transición democrática.La dirigente sostuvo que ha llegado el momento de que la soberanía popular y la soberanía nacional prevalezcan en Venezuela, con el objetivo de restablecer el orden institucional, liberar a los presos políticos y avanzar en la reconstrucción del país.En su pronunciamiento, reiteró el reconocimiento de <a href="/tag/-/meta/edmundo-gonzalez-urrutia">Edmundo González Urrutia</a> como presidente legítimo de Venezuela, señalando que debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos sus integrantes.<b>Machado exhortó a los venezolanos que se encuentran dentro del país a estar atentos a las próximas orientaciones que serán comunicadas por los canales oficiales</b>, mientras que pidió a la diáspora venezolana mantenerse movilizada y activar a gobiernos y ciudadanos del mundo en respaldo a la transición.<b>'Esta es la hora de los ciudadanos'</b>, concluyó la líder opositora, asegurando que Venezuela será libre. Por su parte, el presidente electo Edmundo Gonzáles Urrutia también se pronunció a través de su cuenta de X, señalando que son <b>'horas decisivas' </b>y que estan listos para la reconstrucción de la nación venezolana. <b>'Venezolanos, son horas decisivas, sepan que estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación'.</b>