  1. Inicio
  2. >  Mundo
Mundo

María Corina Machado tras la ‘captura’ de Maduro: ‘Estamos preparados para tomar el poder’

En un mensaje dirigido a los venezolanos este sábado, Machado señaló que Maduro enfrenta desde hoy a la justicia internacional
En un mensaje dirigido a los venezolanos este sábado, Machado señaló que Maduro enfrenta desde hoy a la justicia internacional FEDERICO PARRA | AFP
Por
Deborah Peña
  • 03/01/2026 10:55
‘Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder’, expresó Machado.

Tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, la líder opositora María Corina Machado se pronunció a tráves de su cuenta de X, donde afirmó que el país atraviesa una hora decisiva y aseguró que el movimiento democrático está preparado para asumir el poder y concretar una transición.

En un mensaje dirigido a los venezolanos este sábado, Machado señaló que Maduro enfrenta desde hoy a la justicia internacional por crímenes cometidos contra ciudadanos venezolanos y de otras naciones.

Según indicó, esto ocurre luego de que el mandatario se negara a aceptar una salida negociada, lo que habría llevado a Estados Unidos a “hacer valer la ley”.

“Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder”, expresó Machado, al tiempo que llamó a la población a mantenerse vigilante, activa y organizada hasta que se materialice la transición democrática.

La dirigente sostuvo que ha llegado el momento de que la soberanía popular y la soberanía nacional prevalezcan en Venezuela, con el objetivo de restablecer el orden institucional, liberar a los presos políticos y avanzar en la reconstrucción del país.

En su pronunciamiento, reiteró el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela, señalando que debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos sus integrantes.

Machado exhortó a los venezolanos que se encuentran dentro del país a estar atentos a las próximas orientaciones que serán comunicadas por los canales oficiales, mientras que pidió a la diáspora venezolana mantenerse movilizada y activar a gobiernos y ciudadanos del mundo en respaldo a la transición.

“Esta es la hora de los ciudadanos”, concluyó la líder opositora, asegurando que Venezuela será libre.

Por su parte, el presidente electo Edmundo Gonzáles Urrutia también se pronunció a través de su cuenta de X, señalando que son “horas decisivas” y que estan listos para la reconstrucción de la nación venezolana.

“Venezolanos, son horas decisivas, sepan que estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación”.

VIDEOS
Lo Nuevo