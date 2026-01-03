María Corina Machado tras la ‘captura’ de Maduro: ‘Estamos preparados para tomar el poder’

Tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, la líder opositora María Corina Machado se pronunció a tráves de su cuenta de X, donde afirmó que el país atraviesa una hora decisiva y aseguró que el movimiento democrático está preparado para asumir el poder y concretar una transición.

En un mensaje dirigido a los venezolanos este sábado, Machado señaló que Maduro enfrenta desde hoy a la justicia internacional por crímenes cometidos contra ciudadanos venezolanos y de otras naciones.

Según indicó, esto ocurre luego de que el mandatario se negara a aceptar una salida negociada, lo que habría llevado a Estados Unidos a “hacer valer la ley”.

“Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder”, expresó Machado, al tiempo que llamó a la población a mantenerse vigilante, activa y organizada hasta que se materialice la transición democrática.

La dirigente sostuvo que ha llegado el momento de que la soberanía popular y la soberanía nacional prevalezcan en Venezuela, con el objetivo de restablecer el orden institucional, liberar a los presos políticos y avanzar en la reconstrucción del país.

En su pronunciamiento, reiteró el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela, señalando que debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos sus integrantes.

Machado exhortó a los venezolanos que se encuentran dentro del país a estar atentos a las próximas orientaciones que serán comunicadas por los canales oficiales, mientras que pidió a la diáspora venezolana mantenerse movilizada y activar a gobiernos y ciudadanos del mundo en respaldo a la transición.

“Esta es la hora de los ciudadanos”, concluyó la líder opositora, asegurando que Venezuela será libre.

Por su parte, el presidente electo Edmundo Gonzáles Urrutia también se pronunció a través de su cuenta de X, señalando que son “horas decisivas” y que estan listos para la reconstrucción de la nación venezolana.

“Venezolanos, son horas decisivas, sepan que estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación”.