México envía nuevo cargamento de ayuda humanitaria a Cuba con más de 1.100 toneladas de alimentos en medio de crisis energética

México despachó un nuevo envío de ayuda humanitaria hacia Cuba con más de 1.100 toneladas de alimentos transportadas por buques de la Armada, en respuesta a la crisis energética y económica que atraviesa la isla, agravada por sanciones y restricciones internacionales vinculadas al suministro de combustible.

El Gobierno mexicano anunció la salida de dos embarcaciones militares desde el puerto de Veracruz con cargamentos de productos básicos destinados a la población cubana, como parte de una estrategia de cooperación impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Según las autoridades, el operativo incluyó principalmente frijoles y leche en polvo, además de otros insumos esenciales. La misión representa el segundo envío de asistencia en lo que va del año, tras una entrega previa de más de 800 toneladas realizada en enero.

La operación naval contó con la participación de cientos de elementos de la Marina mexicana y se ejecutó por instrucciones directas del Ejecutivo federal, en un contexto de creciente deterioro económico en la isla caribeña.