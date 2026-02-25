  1. Inicio
  2. >  Mundo
Mundo

México envía nuevo cargamento de ayuda humanitaria a Cuba con más de 1.100 toneladas de alimentos en medio de crisis energética

Esta foto, publicada por la oficina de prensa de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, muestra al buque de la Armada de México “ARM Huasteco AMP01”, cargado con ayuda humanitaria, navegando hacia Cuba desde el puerto de Veracruz, estado de Veracruz, México, el 24 de febrero de 2026.
Esta foto, publicada por la oficina de prensa de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, muestra al buque de la Armada de México “ARM Huasteco AMP01”, cargado con ayuda humanitaria, navegando hacia Cuba desde el puerto de Veracruz, estado de Veracruz, México, el 24 de febrero de 2026. AFP
Por
Darine Waked
  • 25/02/2026 12:24
Gobierno de Claudia Sheinbaum reforzó apoyo a la isla con buques navales, mientras crecen tensiones geopolíticas y escasez afecta servicios básicos y economía

México despachó un nuevo envío de ayuda humanitaria hacia Cuba con más de 1.100 toneladas de alimentos transportadas por buques de la Armada, en respuesta a la crisis energética y económica que atraviesa la isla, agravada por sanciones y restricciones internacionales vinculadas al suministro de combustible.

El Gobierno mexicano anunció la salida de dos embarcaciones militares desde el puerto de Veracruz con cargamentos de productos básicos destinados a la población cubana, como parte de una estrategia de cooperación impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Según las autoridades, el operativo incluyó principalmente frijoles y leche en polvo, además de otros insumos esenciales. La misión representa el segundo envío de asistencia en lo que va del año, tras una entrega previa de más de 800 toneladas realizada en enero.

La operación naval contó con la participación de cientos de elementos de la Marina mexicana y se ejecutó por instrucciones directas del Ejecutivo federal, en un contexto de creciente deterioro económico en la isla caribeña.

Apoyo en medio de la crisis energética cubana

La situación en Cuba se ha agravado por la escasez de combustible, lo que ha provocado apagones prolongados, paralización de servicios y fuertes impactos en sectores como el turismo, principal fuente de ingresos del país.

Las dificultades se intensificaron tras las presiones internacionales relacionadas con el suministro de petróleo, lo que ha limitado la capacidad de la isla para sostener su infraestructura energética. Ante ese panorama, México ha optado por mantener la asistencia alimentaria mientras evalúa otras formas de cooperación que no generen sanciones externas.

Dimensión política y diplomática del apoyo

El envío también se produce en un momento de tensiones geopolíticas en la región. La administración mexicana ha planteado su disposición a facilitar espacios de diálogo para reducir fricciones internacionales y promover soluciones pacíficas que permitan el acceso de Cuba a recursos energéticos esenciales.

La presidenta Sheinbaum ha reiterado que la prioridad de su Gobierno es atender las necesidades humanitarias de la población cubana sin comprometer la estabilidad económica de México ni provocar represalias externas.

VIDEOS
Lo Nuevo