Nicolás Maduro llama a ‘eliminar’ WhatsApp por ser una herramienta de espionaje

Nicolás Maduro instó a los venezolanos a eliminar la aplicación de mensajería WhatsApp de sus celulares, argumentando que es una herramienta de espionaje masivo.

Las declaraciones de Maduro se dieron en la ciudad de Caracas durante la plenaria del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Maduro afirmó que la aplicación es utilizada para recopilar información personal, como “el videito que mandaste”, “el mensajito aquel” y “la foto”, e incluso la ubicación de los usuarios.

“WhatsApp es el gran instrumento de espionaje contra los pueblos del mundo”, declaró.

El mandatario aseguró que había advertido sobre los riesgos de la aplicación hace un año, específicamente el 28 de agosto.

En un tono enérgico, llamó a sus seguidores a tomar acción inmediata: “A eliminar WhatsApp. Saca de tu vida a WhatsApp. Bota de tu vida a WhatsApp y sé libre y vive feliz”.

Sus comentarios se producen en un contexto en el que el gobierno venezolano ha reforzado su control sobre la información y la comunicación.

La medida, según Maduro, busca proteger a los ciudadanos del espionaje y la manipulación por parte de “poderes extranjeros”.

Entre Estados Unidos y Venezuela surgió hace tres semanas una crisis política luego que el presidente Donald Trump declarara al cártel de Los Soles como una organización narcoterrorista y que era liderada por Maduro.

Por Maduro la administración Trump ofrece una recompensa de 50 millones de dólares y lo declaró fugitivo de la justicia, ya que tiene dos procesos abiertos en cortes del sur de Manhattan.

Además, de Maduro integran el cártel de Los Soles Diosdado Cabello y el general Vladimir Padrino López, por quienes hay recompensas para lograr su captura de 25 y 15 millones de dólares, respectivamente.