Nicolás Maduro y Cilia Flores son trasladados a una prisión en Brooklyn

Nicolás Maduro y Cilia Flores llegaron la tarde de este sábado 3 de enero a la base aérea de Stewart, en el estado de Nueva York.

Esta es la primera vez que se conoce con exactitud donde está Maduro y Flores luego que fue capturado la madrugada de este 3 de enero en la ciudad de Caracas, Venezuela.

Maduro y Flores serán juzgados en el distrito sur de Nueva York. Al exmandatario se le juzgará por casos relacionados al narcotráfico y posesión de armas.

Tras llegar a la base serán trasladados en helicóptero hasta el área metropolitana de Nueva York, de allí serán llevados a la zona de Brooklyn.

En la prisión federal de Brooklyn Maduro y Flores esperarán ser presentados ante un juez federal.

La penitenciaria es conocida como el infierno por las condiciones de reclusión que tiene. En esta prisión hay narcotraficantes y asesinos.

En esta prisión se encuentra en la actualidad detenido el Mayo Zambada. Además, estuvo detenido Joaquín El Chapo Guzmán.

Maduro sería presentado ante el juez federal este lunes 5 de enero.