Petro alerta sobre bombardeos en Caracas y pide reunión urgente de la OEA y la ONU

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó la madrugada de este sábado 3 de enero a través de la red social X que “en este momento bombardean Caracas” y que Venezuela habría sido atacada con misiles, en un mensaje en el que solicitó la convocatoria inmediata de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Alerta a todo el mundo, han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles. Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato”, escribió el mandatario colombiano, sin ofrecer mayores detalles sobre la fuente de la información o los lugares específicos donde se estarían registrando los supuestos ataques.

Hasta el cierre de esta nota, no había confirmación oficial por parte del Gobierno de Venezuela ni pronunciamientos de organismos internacionales que corroboren los hechos descritos por Petro. Tampoco se han emitido reportes oficiales de daños, víctimas o objetivos militares.

La reacción de Petro surge luego que cerca de las 1:20 de la madrugada de este sábado 3 de enero de 2026 (hora de Panamá) comenzaron a circular reportes sobre bombardeos y fuertes detonaciones en distintos puntos del área metropolitana de Caracas y zonas del estado La Guaira.

Las explosiones se han dado en sectores como Fuerte Tiuna, La Carlota y El Volcán, específicamente en el área donde se ubican las torres de transmisión en El Hatillo.

Fuerte Tiuna es el principal complejo militar de Venezuela y aloja al Ministerio de la Defensa y la Academia Militar.

También se reportaron detonaciones en el estado La Guaira, en Mamo, donde se encuentra la sede principal y la comandancia de la Armada Venezolana, así como en el puerto de La Guaira.