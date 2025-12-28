Petro anuncia cambios en la cúpula de las Fuerzas Militares

El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció este sábado cambios en la línea de mando de las Fuerzas Militares y justificó el relevo como una medida para priorizar la seguridad durante las elecciones de 2026.

“Frente a los desafíos del 2026, donde la prioridad será la seguridad y la democracia, he decidido realizar unos cambios en la cúpula militar”, aseguró Petro en un extenso mensaje publicado en su cuenta de X.

Colombia tendrá elecciones legislativas el 8 de marzo de 2026, seguidas el 31 de mayo por la primera vuelta de las presidenciales; de ser necesaria una segunda vuelta, esta tendrá lugar el 21 de junio.

Este es el tercer cambio en el Comando de las Fuerzas Militares que Petro realiza durante su Gobierno. En 2022, retiró a 40 almirantes y generales de las Fuerzas Armadas. Posteriormente, en mayo de 2024, reconfiguró toda la cúpula debido a la crisis de seguridad en el convulso departamento del Cauca, al suroeste del país.

La nueva línea de mando

En este contexto, Petro informó hoy que el general Hugo Alejandro López Barreto asumirá como comandante general de las Fuerzas Militares en reemplazo del almirante Francisco Cubides.

El jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares será el vicealmirante Harry Ernesto Reyna, mientras que el mayor general Royer Gómez llegará como comandante del Ejército, acompañado por el mayor general Jaime Galindo como segundo comandante.

Por su parte, el almirante Juan Ricardo Rozo continuará como comandante de la Armada, con el vicealmirante Orlando Grisales Franceschi como segundo comandante y jefe de Estado Mayor Naval.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana será comandada por el mayor general Carlos Fernando Silva Rueda, junto al mayor general Alfonso Lozano Ariza como segundo comandante y jefe de Estado Mayor de esa fuerza.

Según el mandatario, durante su gestión, los comandantes salientes estuvieron al frente de “grandes operaciones”, entre las que destacó la recuperación del corregimiento de El Plateado, en Argelia (Cauca).

“Allí se expulsó a más de un centenar de integrantes de la facción de alias Mordisco, sin causar daño colateral a los más de 8.000 campesinos que habitan ese lugar. Esto ha contribuido a que avancemos en la transformación del territorio hacia la legalidad y liberemos a nuestros campesinos de la esclavitud del narcotráfico”, aseguró Petro.

Igualmente, destacó que el liderazgo de los altos mandos salientes permitió que en 2025 se lograra un “récord histórico en incautación de cocaína”, proyectando alcanzar las 1.000 toneladas incautadas.

También se incrementó la ofensiva en un 27 % frente al año anterior y se logró la neutralización de más de 4.400 integrantes de los carteles de narcotráfico más peligrosos. Además, este año se registró la mayor incautación de armamento de la última década.

“Con la nueva cúpula avanzaremos de la mano de todo el pueblo para proteger la vida y alcanzar la paz”, concluyó el presidente