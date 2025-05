¿Qué conversaron Trump y Zelensky en el funeral del papa Francisco?

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, aprovechó al máximo su breve encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump, en El Vaticano, instándole a adoptar una postura más firme frente a Vladimir Putin y a priorizar un alto el fuego, según informaron dos fuentes al medio estadounidense Axios tras la reunión de este sábado 26 de abril.

A pesar de las dudas previas de sus asesores debido a un encuentro fallido en la Casa Blanca, Zelensky consideró que logró influir en la perspectiva de Trump sobre Putin por primera vez.

Durante el vuelo de regreso a EE. UU., Trump emitió una rara amenaza al Kremlin en respuesta a un masivo ataque aéreo sobre Kiev. En una publicación en Truth Social, Trump expresó: “Me hace pensar que tal vez no quiere detener la guerra, solo me está engañando, y debe tratarse de manera diferente, mediante sanciones bancarias o secundarias”.

Según las fuentes, Zelensky recibió señales antes del funeral del papa Francisco de que Trump estaba dispuesto a reunirse con él. Aunque algunos asesores de Zelensky se encontraban en desacuerdo con el mitin, el encuentro se concretó cuando ambos líderes se encontraron en la Basílica de San Pedro.

Zelensky instó a Trump a aplicar más presión sobre Putin y a retomar la propuesta inicial de un alto el fuego incondicional como punto de partida para las negociaciones de paz. Trump pareció estar de acuerdo, aunque la Casa Blanca no ha confirmado ni desmentido esta información.

Además, Zelensky reiteró que Ucrania no reconocerá Crimea como territorio ruso y Trump dejó claro que no le está pidiendo que lo haga. El plan propuesto por Trump implica el reconocimiento de EE. UU., no de Ucrania.

Zelensky también expresó su disposición a hacer concesiones para poner fin a la guerra, pero subrayó que necesita garantías de seguridad suficientes. Trump presionó a Zelensky para que firmara el acuerdo sobre minerales entre EE. UU. y Ucrania lo antes posible.

Fuentes sugieren que la ausencia del vicepresidente JD Vance y del enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff, quienes son percibidos como más cercanos a la posición rusa, pudo haber creado un ambiente más favorable para el diálogo.

Aunque Zelensky tenía previsto ser entrevistado en el programa “This Week” de ABC el domingo por la mañana, decidió cancelarlo debido a problemas técnicos con la traducción. Una fuente indicó que fue una reunión excelente y que Zelensky no quería correr riesgos.

Aún es incierto si el tono más crítico de Trump hacia Putin perdurará. En una entrevista con ABC News transmitida este martes por la noche, Trump expresó nuevamente que Putin “podría estar engañándome un poco”, aunque afirmó que aún cree que el mandatario ruso quiere terminar la guerra.

La portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, reiteró este martes 29 de abril que la administración está preparada para “retroceder como mediadores” si no hay avances pronto.