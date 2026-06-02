Registraduría reporta 99.98% de escrutinio y confirma que no hubo novedades en las elecciones de Colombia

La Registraduría Nacional del Estado Civil reiteró la mañana de este martes 2 de junio que el escrutinio de las elecciones presidenciales realizado por los jueces de la República alcanzó un avance del 99.98%, sin que se hayan registrado novedades significativas en el proceso de consolidación de resultados.

Según el Boletín de Prensa No. 106 divulgado este martes, la entidad destacó que los datos del preconteo divulgados la noche de las elecciones mantuvieron una coincidencia del 99.94% frente al escrutinio oficial adelantado por los jueces, lo que confirma la solidez y transparencia del proceso electoral.

La Registraduría explicó que, hasta la fecha, no se han podido escrutar 33 mesas de votación de las más de 122.000 instaladas en todo el territorio nacional.

Las mesas pendientes corresponden principalmente a dificultades climáticas que han impedido el traslado oportuno del material electoral a algunas cabeceras municipales.

De acuerdo con la autoridad electoral, las diferencias detectadas entre el preconteo y el escrutinio fueron mínimas y no alteraron de manera sustancial los resultados conocidos tras la jornada electoral de este domingo 31 de mayo.

Paralelamente, la Registraduría avanza en la organización de la segunda vuelta presidencial programada para el próximo 21 de junio de 2026, en la que se enfrentarán los dos candidatos más votados de la primera ronda.

La entidad informó que ya se realizan capacitaciones virtuales dirigidas a jurados de votación y miembros de las comisiones escrutadoras con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo de la nueva jornada electoral.

Además, anunció que invitará a las organizaciones políticas a participar en los procesos de auditoría y revisión de cada uno de los componentes del sistema electoral, como parte de las medidas de transparencia y fortalecimiento de la confianza ciudadana.

El informe oficial resalta que la coincidencia del 99.94% entre el preconteo y el escrutinio constituye uno de los niveles más altos registrados en procesos electorales recientes, lo que refuerza la credibilidad de los resultados y reduce los cuestionamientos sobre posibles inconsistencias.