Registraduría reporta 99.98% de escrutinio y confirma que no hubo novedades en las elecciones de Colombia

La Registraduría Nacional del Estado Civil reiteró la mañana de este martes 2 de junio que el escrutinio de las elecciones presidenciales realizado por los jueces de la República alcanzó un avance del <b>99.98%</b>, sin que se hayan registrado novedades significativas en el proceso de consolidación de resultados.Según el <b>Boletín de Prensa No. 106 </b>divulgado este martes, la entidad destacó que los datos del preconteo divulgados la noche de las elecciones mantuvieron una coincidencia del <b>99.94%</b> frente al escrutinio oficial adelantado por los jueces, lo que confirma la solidez y transparencia del proceso electoral.La Registraduría explicó que, hasta la fecha, no se han podido escrutar <b>33 mesas de votación</b> de las más de <b>122.000 instaladas</b> en todo el territorio nacional. Las mesas pendientes corresponden principalmente a dificultades climáticas que han impedido el traslado oportuno del material electoral a algunas cabeceras municipales.<b>De acuerdo con la autoridad electoral, las diferencias detectadas entre el preconteo y el escrutinio fueron mínimas y no alteraron de manera sustancial los resultados conocidos tras la jornada electoral de este domingo 31 de mayo.</b>Paralelamente, la Registraduría avanza en la organización de la segunda vuelta presidencial programada para el próximo <b>21 de junio de 2026</b>, en la que se enfrentarán los dos candidatos más votados de la primera ronda.La entidad informó que ya se realizan capacitaciones virtuales dirigidas a jurados de votación y miembros de las comisiones escrutadoras con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo de la nueva jornada electoral.Además, anunció que invitará a las organizaciones políticas a participar en los procesos de auditoría y revisión de cada uno de los componentes del sistema electoral, como parte de las medidas de transparencia y fortalecimiento de la confianza ciudadana.El informe oficial resalta que la coincidencia del <b>99.94%</b> entre el preconteo y el escrutinio constituye uno de los niveles más altos registrados en procesos electorales recientes, lo que refuerza la credibilidad de los resultados y reduce los cuestionamientos sobre posibles inconsistencias.