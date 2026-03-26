Trump: Maduro será juzgado en Nueva York por sus delitos y podría enfrentar más cargos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recordó la mañana de este jueves 26 de marzo que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores solo serán juzgados en Nueva York por los delitos que cometieron.

Según reportó la agencia AP, se trata de la primera vez que Maduro y Flores comparecen nuevamente ante el tribunal desde su lectura de cargos en enero, cuando Maduro protestó por su captura este 3 de enero a manos de fuerzas militares estadounidenses.

Durante sus declaraciones, Trump afirmó que a Maduro solo se le ha procesado por una parte de los delitos que habría cometido, y anticipó que podrían presentarse nuevos cargos en su contra en el desarrollo del caso.

El mandatario estadounidense también se refirió a las dificultades que enfrenta la defensa legal de Maduro.

De acuerdo con reportes, los abogados han advertido sobre problemas de pago, mientras Maduro ha señalado no contar con los recursos necesarios para cubrir los honorarios legales.

La audiencia de este 26 de marzo corresponde a la segunda comparecencia de Maduro ante la justicia estadounidense, tras su arresto en enero y su posterior traslado a Nueva York, donde enfrenta cargos relacionados con narcotráfico y otros delitos graves.

El proceso judicial continúa en desarrollo, en medio de tensiones políticas y legales, y sin que hasta el momento se haya definido una fecha para un eventual juicio.