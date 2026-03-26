Así será el juicio de Nicolás Maduro y su esposa hoy 26 de marzo: las claves que marcarán la audiencia

El proceso judicial contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores entra este jueves 26 de marzo en una fase determinante en Estados Unidos, con una audiencia clave en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Se trata de la segunda comparecencia formal desde su captura en enero, en un caso que podría extenderse por años y terminar en cadena perpetua.

1. Más de 80 días detenidos en Brooklyn

Desde su captura, ambos han permanecido recluidos en el Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal ubicada en Brooklyn.

Ya suman más de 80 días bajo custodia, en medio de estrictas medidas de seguridad y en un entorno que ha sido señalado en reiteradas ocasiones por sus condiciones carcelarias. Este tiempo de detención preventiva también ha sido utilizado por sus abogados para preparar la estrategia de defensa de cara a las audiencias clave.

2. Una audiencia clave en un caso histórico

La cita de este jueves marca un punto de inflexión en el proceso. Tras declararse “no culpables” en enero, ahora se espera que el tribunal empiece a debatir la validez de las pruebas presentadas por la Fiscalía y se definan las estrategias legales de ambas partes.

El caso es considerado uno de los más complejos y sensibles en la justicia estadounidense reciente, no solo por la gravedad de los cargos, sino por tratarse de un exmandatario extranjero juzgado en EE.UU.

3. Los cargos: narcoterrorismo y tráfico de drogas

Maduro enfrenta acusaciones por conspiración de narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas, mientras que Flores está acusada de delitos similares, aunque sin el cargo de armamento.

Según la Fiscalía, ambos habrían participado en una red vinculada al llamado “Cartel de los Soles”, presuntamente conectada con grupos armados como las FARC para enviar droga a Estados Unidos.

4. La gran batalla: el dinero para su defensa

Uno de los puntos más polémicos del juicio es el financiamiento de los abogados.

La defensa sostiene que el bloqueo de fondos venezolanos por parte de EE.UU. les impide pagar a sus representantes legales, lo que según argumentan viola su derecho constitucional a elegir abogado.

Incluso han solicitado que el Estado venezolano cubra los honorarios, algo que expertos consideran poco viable debido a las sanciones internacionales vigentes.

5. Posible choque entre defensa y Fiscalía

La Fiscalía ha pedido restringir el acceso a ciertas pruebas para evitar que lleguen a otros acusados prófugos, como altos funcionarios del entorno chavista.

Por su parte, la defensa ya anticipó que impugnará estas medidas, lo que podría retrasar aún más el proceso judicial.

6. Un juicio largo... y con final incierto

El juez deberá resolver múltiples mociones antes de que el caso avance hacia un juicio formal, que podría tardar años en concretarse.

Además, no se descarta que la estrategia de la defensa busque la desestimación del caso o incluso una negociación, dependiendo de las pruebas que se presenten.