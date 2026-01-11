Trump publica imagen como ‘Presidente interino de Venezuela’ y desata reacciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó la noche de este domingo 11 de enero sorpresa y reacciones inmediatas al publicar en su red Truth Social una imagen en la que aparece identificado como “Presidente interino de Venezuela”.

La imagen de inmediato comenzó a circular ampliamente en plataformas digitales y encendido el debate internacional sobre el papel de Washington en la crisis venezolana.

La publicación del mandatario llega en un momento de intensos movimientos diplomáticos y políticos entre Estados Unidos y las autoridades que actualmente lideran Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores la madrugada de este 3 de enero.

En los últimos días, Trump ha abierto la posibilidad de un encuentro con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el marco de conversaciones que abarcan desde acuerdos energéticos hasta la situación de los presos políticos.

Trump ha afirmado en diversas apariciones públicas que su administración negocia la entrega de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano a Estados Unidos, parte de lo que considera una “cooperación” entre ambos países tras la transición de poder en Caracas. Asimismo, ha planteado la liberación de detenidos como un incentivo para avanzar en estos diálogos.

Por su parte, la presidenta encargada Delcy Rodríguez ha expresado públicamente su interés en establecer una relación “equilibrada y respetuosa” con Estados Unidos.

Hasta el momento, no existe una explicación oficial por parte de la Casa Blanca sobre el significado exacto de la imagen publicada por Trump.