Trump revela que un ‘arma secreta’ fue clave en la captura de Nicolás Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado 24 de enero al diario New York Post que una nueva arma secreta estadounidense, a la que denominó “el desconcertante”, fue decisiva para la operación que permitió la captura del líder venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, este sábado 3 de enero en la ciudad de Caracas.

En una entrevista exclusiva concedida desde el Despacho Oval, Trump sostuvo que el arma provocó que los sistemas del equipo enemigo dejaran de funcionar justo cuando helicópteros estadounidenses sobrevolaban la capital venezolana para ejecutar la redada.

“El Desconcertante. No me permiten hablar de ello”, dijo el mandatario, aunque confirmó que fue utilizada durante el operativo.

Según Trump, las fuerzas leales a Maduro contaban con armamento ruso y chino, incluidos cohetes, pero ninguno pudo ser disparado.

“Nunca despegaron sus cohetes. Llegamos, presionaron botones y nada funcionó. Estaban listos para nosotros”, relató el presidente a New York Post, quien aseguró que la misión se llevó a cabo sin que se perdiera una sola vida estadounidense.

El mandatario hizo estas declaraciones al ser consultado sobre reportes recientes que señalan que el gobierno estadounidense adquirió un arma de energía pulsada, un tipo de tecnología que algunos asocian con los incidentes conocidos como el “síndrome de La Habana”.

Aunque se desconocen los detalles técnicos del arma, el New York Post recoge testimonios procedentes de Venezuela que describen que hombres armados encargados de la seguridad de Maduro quedaron incapacitados durante la operación, algunos de ellos arrodillados, con sangrado nasal y vómitos.

Uno de los miembros del equipo de guardias de Maduro afirmó posteriormente que, de forma repentina, “todos nuestros sistemas de radar se apagaron sin ninguna explicación”, facilitando así la incursión estadounidense en Caracas.