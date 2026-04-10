Vicepresidente de Estados Unidos plantea diálogo con Irán bajo condiciones de ‘buena fe’

El vicepresidente de Estados Unidos, James David Vance, aseguró que su país mantiene una postura abierta al diálogo con Irán, aunque advirtió que no habrá margen para tácticas dilatorias o engaños durante las negociaciones.

Las declaraciones fueron ofrecidas antes de partir hacia Pakistán a un encuentro clave, en el que se abordarán temas sensibles en la relación bilateral. Vance expresó que existe disposición para avanzar en un proceso constructivo, siempre que la contraparte actúe con “buena fe”.

“Estamos dispuestos a extender la mano abierta”, afirmó el vicepresidente, al tiempo que subrayó que, si Irán intenta “jugarlos”, el equipo negociador estadounidense responderá con firmeza y no será receptivo ante ese tipo de estrategias.

El funcionario también indicó que el proceso se llevará a cabo bajo lineamientos claros establecidos por el presidente Donald Trump, lo que sugiere una estrategia definida por parte de la administración estadounidense en este nuevo intento de acercamiento diplomático.

Las conversaciones se producen en un momento de alta tensión internacional, con múltiples focos de conflicto en Medio Oriente y crecientes preocupaciones sobre la estabilidad regional.

Vance insistió en que el objetivo principal es lograr un resultado positivo, aunque dejó claro que Estados Unidos no cederá ante presiones ni aceptará condiciones que considere desfavorables.