Con ausencia en el pleno de la Asamblea, bancada de CD marca su oposición al Gobierno

Diputados de Cambio Democrático y del partido Realizando Metas, junto al expresidente de la República, Ricardo Martinelli. José Abel Herrera | La Estrella de Panamá

Los 14 diputados de la bancada de Cambio Democrático (CD) junto al único diputado de Realizando Metas (RM), Alaín Cedeño, se levantaron de sus curules en el pleno de la Asamblea Nacional, como medida de protesta contra el Gobierno y decidieron ver y escuchar junto al líder del partido Realizando Metas, Ricardo Martinelli, desde un restaurante de la localidad, el penúltimo Informe a la Nación pronunciado por el presidente Laurentino Cortizo, durante la instalación de la segunda legislatura del cuarto periodo de sesiones ordinarias.

Fue la ocasión perfecta para que la bancada mayoritaria de Cambio Democrático (CD) y Realizando Metas (RM), se plantaran como “oposición” a la actual administración del Ejecutivo.

Otros tres diputados de CD se mantienen fieles a la línea del actual presidente de esta agrupación política, Rómulo Roux.

Y es que los 14 diputados de la bancada de Cambio Democrático, liderados por la secretaria general de este colectivo político, Yanibel Ábrego junto al único diputado de Realizando Metas, Alaín Cedeño, se levantaron de sus curules y abandonaron el pleno legislativo antes de que llegara el presidente Cortizo a pronunciar su discurso, como una medida de protesta contra el Gobierno. “Sentimos que no inicia ni culmina ningún proyecto; es lamentable esperar un discurso de lo que iba a decir el presidente Cortizo y se repite lo mismo”, sostuvo la diputada Ábrego.

El esperado discurso del mandatario, donde se refirió a los proyectos que su administración entregará, al índice de pobreza, los medicamentos, la Caja de Seguro Social, la justicia y la seguridad ciudadana, la rehabilitación de las calles, las negociaciones con Minera Panamá, entre otros, fue calificado por la diputada Ábrego como “lamentable”.

“Lamentable... lo que escuchamos en este discurso presidencial y esa es una de las cosas que vamos a empezar hacer como bancada de oposición, porque aquí comenzamos a hacer oposición en la Asamblea Nacional, para defender a la población. Ya no podemos seguir esperando más de un Gobierno que se ha excusado en el nefasto gobierno de Juan Carlos Varela y luego en la pandemia”, cuestionó la secretaria general de CD.

Ábrego, quien aspira presidir el partido Cambio Democrático, liderado por Rómulo Roux, coincidió con una parte del discurso del presidente Cortizo, en la que aseguró que es que posible que algunos opinen que, en su Informe a la Nación, esté hablando de otro país. “En el país que vivimos la mayoría de los panameños no vive lo que dice el presidente de la República”, opinó la diputada.

Manifestó que si todo lo que el presidente Cortizo dijo en su Informe a la Nación fuera verdad, no existiese desempleo, la economía no estuviera golpeada y no habría gente quejándose de la mala calidad de vida.

“Ya pasó la pandemia, tenemos que levantar el país, tenemos que levantar la economía y a eso es lo que aspiramos la mayoría de los panameños”, agregó Ábrego.

Este grupo de diputados busca el control del partido Cambio Democrático y ha anunciando reiteradamente su respaldo a las aspiraciones presidenciales del expresidente Martinelli para las elecciones generales de 2024.

Martinelli: 'Gobierno ha incumplido todas las promesas de campaña'

En tanto, el expresidente de la República y líder del partido Realizando Metas (RM), Ricardo Martinelli, quien busca llegar nuevamente a la Presidencia de la mano de Cambio Democrático bajo el liderazgo de Yanibel Ábrego, manifestó que apoya a la bancada de CD en la labor que están haciendo de oposición a la actual administración.

“Nos unimos a hacer oposición porque verdaderamente el Gobierno ha incumplido todas las promesas de campaña que hizo; lo peor no son las promesas, sino que ha defraudado al pueblo panameño y le echa la culpa a toda la pandemia, cuando la verdadera pandemia son ellos”, señaló Martinelli.

A juicio del exmandatario, el presidente Cortizo y todo el Gobierno “ha fracasado en la labor gubernamental; estaba tratando de sacar algunos costos y están exorbitantemente altos... yo no sé dónde van a sacar tanta plata y si ese fuera el país que él nos está proyectando, yo creo que aquí no hubiera desempleo, no tendríamos problemas con la falta de medicinas, todas las escuelas estuvieran reparadas, no hubiera huecos en las calles”, mencionó el expresidente.

Siguió diciendo que se siente muy desilusionado por la labor que ha hecho este gobierno en estos 42 meses. “Espero que el pueblo panameño vea y comprenda que lo que han dicho hoy es un cuento de hadas en el país de las maravillas que realmente no es Panamá”.

Sostuvo que esperaba más honestidad por parte del mandatario sobre la realidad del país.

“Lo que hemos visto es una danza de millones. Pareciera que aquí no hay ningún problema económico o que viviéramos en otro país”, dijo el líder de Realizando Metas.

En cuanto a las negociaciones entre el Gobierno Nacional y Minera Panamá, Martinelli exhortó a ambas partes a que se sienten porque “nos están haciendo a todos los panameños un gran daño, Minera Panamá es el mayor contribuyente a la Caja de Seguro Social que como sabemos, está pasando por serios problemas financieros”.