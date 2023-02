Uno de cada cinco panameños tiene intención de dejar el país

El alto costo de la vida y el desempleo son las principales preocupaciones en los hogares panameños Archivo La Estrella de Panamá

Uno de cada cinco panameños quiere migrar a otro país, especialmente jóvenes con educación lo harían si tuvieran los recursos para hacerlo. Así lo revela un estudio de opinión realizado por Gallup de Panamá entre el 11 y el 27 de enero de 2023 a 1,204 entrevistados.

Del total de encuestados sobre sus intenciones de dejar Panamá, un 39% manifestó que no tenía intención de emigrar, un 21% dijo que había pocas posibilidades, un 16% algo, y un 21% muchas posibilidades.

Este es un dato que llama la atención puesto que tradicionalmente los panameños no suelen abandonar su país, a diferencia de otras nacionalidades como la venezolana, haitiana, nicaragüense, o colombiana que salen por miles de su tierra natal. No obstante, los problemas que agobian a las familias y la situación económica del país, sumado a las oportunidades de empleo para los jóvenes, arroja un porcentaje de 21% de las personas que mostraron interés de irse de Panamá si tuvieran dinero.

Se trata de hombres, más jóvenes y educados, lo que preocupa porque forman parte de la franja productiva. Los países exportadores de talento nativo que pierden cerebros gozan de menor progreso que aquellos que sí cuentan con esa masa productiva. La inversión en educación hecha en el sistema público, resulta aprovecharla el país que recibe a los migrantes.

Entre las primeras opciones ya no se encuentra Estados Unidos, el sueño americano ya no es el preferido. Los panameños prefieren ir a Canadá, un resultado muy similar a lo detectado en México por Gallup. El segundo país de mayor elección sí es Estados Unidos y España el tercero. La razón por la que Canadá es la primera elección obedece a que es más fácil obtener la residencia legal que en Estados Unidos. Además, no limita los números de inmigrantes que recibe por la necesidad de mano de obra y mayor población, una política de migración internacional orientada a buscar personas que puedan aportar a la nación.

Generalmente la razón para emigrar tiene su origen en dos categorías: la expulsión del país de origen o la atracción de un país nuevo. En el caso de la encuesta la razón es la segunda por las oportunidades de trabajo y mejores salarios. Pocos son los que argumentan situaciones violentas en Panamá. Un 15% cree que no hay oportunidades en Panamá, mientras que el 9% culpa a la violencia y aprovecha la coyuntura de la política flexible en el país de destino.

Casi tres de cada cinco entrevistados reportó que tiene amigos cercanos o familiares que han emigrado y que les va bien en su nuevo hogar. La mayoría de los que tienen parientes o amigos en Estados Unidos se inclina por emigrar a ese país. Un 13% de los que pudieran migrar a Estados Unidos dijo que es “mucho” o “algo más fácil” emigrar a ese país, y son los que probablemente se irán pronto, según Gallup.

Estos resultados, según el análisis del consultor empresarial René Quevedo, de alguna manera son consistentes con el sentido de pesimismo que se refleja en los resultados de la encuesta de la Cámara de Comercio e Industrias de Panamá. “El índice de confianza de consumidor del mes de noviembre, arrojó que el 98% de los preguntados no tiene esperanzas de conseguir empleo en los próximos 12 meses”, recordó Quevedo. La incertidumbre, añade, se traduce en pesimismo para hacer negocios.

El panameño por lo general “ha percibido que en casa hay oportunidades, pero ahora la proporción de gente que lo ve así es menor. Extrapolar el dato a lo que pasa en otros países como Venezuela es que no ven a su propio país como un lugar para progresar”, zanjó el consultor.

Costo de la vida

La preocupación de la mayoría de los hogares se centra en problemas económicos, el alto costo de la vida y el desempleo. En este último punto la encuestadora reveló que alguien que vive en el hogar no se encuentra trabajando. Se suma la preocupación por el desempleo, que forma parte de los factores económicos que preocupan a los hogares.

Labor de los diputados

El 77% de los encuestados califica de “mala” o “muy mala” la labor que de los diputados en la Asamblea, en comparación al 81% que así lo calificó en septiembre de 2022.

Los panameños perciben mucha corrupción en el gobierno.

El 82% de los preguntados opina que el país va por el camino equivocado desde el 2013 a la fecha. Una de las razones es el costo de la vida por el alza de precios en las necesidades. Impacta a las mujeres jefas de hogar que manejan el presupuesto y compran los alimentos para la casa. Aún con el alza, el 62% cree que su situación económica está peor en comparación al año pasado que marcaba el 64%.

Esperanza

Sin embargo, hay un sentimiento de positivismo para los próximos 12 meses. En este renglón los entrevistados están divididos en tres partes, el grupo más grande 38% piensa que estará mucho mejor, otro de 32% cree que será peor y el 30% no vislumbra cambios. Este ánimo, no obstante, no es suficiente como para que las familias adquieran este año bienes de larga duración para la casa, sino para lo necesario. Desde septiembre ha mejorado la intención de compras de estos artículos en 13%, aunque de forma lenta.

La relación entre el rumbo equivocado del país está ligada a la situación económica de las familias. Hay menos que opinan que el país está peor (desde septiembre de 2020), pero aún el panorama es negativo con un 60% que cree que cree que está “peor” o “mucho peor”. En esto la encuesta halló una diferencia entre la situación familiar, en la que el encuestado dice “no estar tan mal”, pero el “el país está terrible”.

Seguridad

Dos de cada tres entrevistados opina que ha incrementado la delincuencia en los últimos cuatro meses. Este sentimiento se presenta más en el área metropolitana. Se trata de un 64% que opina que el crimen ha aumentado, mientras que un 32% lo ve igual y un 4% cree que ha disminuido. Este resultado puede deberse a que hay más hogares (15%) que han sido víctimas de robo en comparación al año pasado que era un 13%.

Preferencia partidaria

Dos de cada tres personas no declara a ningún partido político de preferencia. Los que lo hacen se inclinan por el partido oficialista PRD (12%) y Realizando Metas con un 11%.

Según la encuesta, la mitad de los panameños considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Un 11% aceptaría un gobierno autoritario en algunas circunstancias, como una mejor opción a la democracia. En cambio un 42% dijo que le da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático.

La muestra contempló personas de 18 años y más. Está compuesta por 1,204 entrevistas distribuidas en todo el territorio vía telefónica que utiliza como base los primeros cuatro dígitos del número y adicionan los últimos cuatro al azar con un margen de error de 2.7%