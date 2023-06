Esposa de un diplomático ecuatoriano en Panamá denuncia supuesta violencia

Verónica Ibarra, periodista ecuatoriana pide ayuda. Captura de pantalla

La periodista Verónica Ibarra, esposa del diplomático ecuatoriano en Panamá, Enrique Gómez Guerra, denunció a través de redes sociales que escapó de su hogar por temor a ser presuntamente violentada por su cónyuge.

Con un recién nacido en brazos y un video de 2:30 minutos, Ibarra relató que huyó de su residencia en Panamá y se encuentra refugiada junto a sus dos hijos, una niña de 5 años y niño recién nacido de tres semanas, debido a que en los últimos seis meses viene siendo agredida de diversas formas por su cónyuge.

Comentó que ha recibido reiteradas amenazas por parte del padre del niño de “quitárselo”, además de agresiones verbales, económicas y psicológicas. Estos momentos, la periodista se encuentra refugiada con su hermana mayor, pero dijo que sus recursos económicos son limitados y su visa está por caducar.

La periodista comentó su situación y pide la intervención “urgente” del presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, y el ministro de Relaciones Exteriores, Gustavo Manrique.

“Mi agresor es parte del cuerpo diplomático ecuatoriano aquí en Panamá y debido a la inmunidad diplomática con la que él cuenta no me han podido dar medidas de protección, más bien se han dado a él”, dijo.

Sostuvo que su agresor le ha denunciado ante las instancias panameñas para que la ubiquen y les quiten sus dos hijos. “Mi hija pequeña de 5 años, que no es hija de él, le tiene miedo y yo también”.

“Señor embajador en Panamá, Fernando Flores, usted conoce de cerca mi caso. Usted conoce de primera mano que mi agresor es su mano derecha. La denuncia que yo puse aquí en la Fiscalía panameña ya fue emitida a la embajada, su embajada, el jueves 8 de junio en la tarde. Yo, necesito que esa denuncia sea conocida en la Cancillería para que se tomen las medidas del caso y yo pueda regresar a mi país con mis dos hijos. Eso es lo que yo quiero, regresar con mis hijos y poderlos criar”.

“Necesito ayuda en mi país también por favor, porque este hombre, mi agresor, es una persona con poder político y económico, y me ha amenazado con llenarme de juicios… Todas sus influencias me cierran las puertas y no pueda conseguir un trabajo para poder criar a mis dos pequeños. Las mujeres estamos hartas de tanta violencia”.