El escenario político de Martinelli

Ricardo Martinelli y José Raúl Mulino son la carta de presentación del partido Realizando Metas. Archivo | La Estrella de Panamá

La carrera política de Ricardo Martinelli, candidato presidencial por el partido Realizando Metas (RM), se encuentra en una encrucijada.

La reciente confirmación de la condena de 10 años a Martinelli relacionada con el caso New Business, por el Tribunal Superior, complica aún más el panorama de la candidatura del expresidente ante la posibilidad de que la sentencia quede en firme antes de las elecciones generales del 5 de mayo de 2024, y quede inhabilitado.

En este contexto, el candidato presidencial por RM se enfrenta a dos opciones determinantes, cada una con implicaciones significativas.

La primera alternativa que se presenta implica que Martinelli renuncie a su candidatura presidencial, permitiendo que el partido seleccione a un nuevo candidato que no esté inmerso en un proceso judicial.

Sin embargo, este camino es sumamente limitado en tiempo, ya que el Código Electoral establece que las postulaciones en papel deben completarse antes del 31 de octubre, fecha en que se publica el Boletín Electoral.

El magistrado del Tribunal Electoral Luis Guerra ha destacado que después de esta fecha, no existe margen para cambiar el candidato.

La normativa electoral contempla la modificación de candidatos hasta un mes antes de las elecciones, pero solamente en caso de fallecimiento. Por lo tanto, en abril de 2024 la opción de Martinelli de desistir y proponer otro candidato a la Presidencia por su partido no será posible.

En caso de que Martinelli decida mantener su candidatura después del próximo martes, cuando venza el plazo para hacer modificaciones, deberá esperar lo que ocurra en el sistema de justicia.

Aunque su sentencia fue ratificada por el Tribunal Superior, el pasado martes, Martinelli deberá esperar que la Corte Suprema de Justicia resuelva un recurso de amparo de garantías para poder intentar revertir la condena con un recurso de casación, que es la última instancia para confirmar o anular la condena.

El trámite judicial para admitir o no el recurso de casación podría durar hasta tres meses después de que se resuelva el amparo de garantías, para la cual no hay una fecha estipulada; todo depende de la celeridad o no que le dé el magistrado ponente Cecilio Cedalise al recurso que fue presentado por el abogado de uno de los absueltos en el caso New Business, Vernon Salazar.

En caso de que el recurso no sea admitido, Martinelli quedaría definitivamente inhabilitado para participar en las elecciones generales de 2024.

En este punto entra en juego la segunda opción a disposición de Martinelli. En caso de que no pueda continuar en la contienda, José Raúl Mulino, actual compañero de fórmula, quedaría como el candidato a la vicepresidencia, pero de ganar las elecciones asumiría la Presidencia de la República sin vicepresidente.

Las papeletas de las elecciones programadas para mayo de 2024 se empezarán a imprimir desde el 15 de febrero y Martinelli podría aparecer en la papeleta para presidente si su condena no se confirma antes de esa fecha.

En caso de que la condena quede en firme después del 15 de febrero y antes de mayo, aparecerá en la papeleta, pero estará inhabilitado para ser elegido y los votos irán a su vicepresidente Mulino.

Un escenario que Martinelli vivió en las pasadas elecciones generales, cuando quiso aspirar a una curul de la Asamblea, pero quedó inhabilitado por un tema electoral, y en su defecto quedó Mayín Correa que era la candidata a diputada suplente y ganó una curul.

La investigación por el caso New Business empezó en 2017, el mismo año en que Martinelli fue detenido en Estados Unidos por solicitud de extradición de la Corte Suprema de Justicia que lo procesaba por el caso pinchazo, del que fue declarado no culpable.

En 2020, Martinelli comenzó la inscripción de su partido RM ante el fracaso de recuperar el control de Cambio Democrático, dirigido desde entonces por Rómulo Roux.