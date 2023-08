Camilo Valdés: 'Estamos contra el tiempo, tenemos que hacer algo porque si no, esto va a ser catastrófico' Larish Julio | La Estrella de Panamá

Camilo Valdés, miembro de la directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) tiene sus reservas sobre los resultados del nuevo diálogo que pretende reformar la institución. La idea es reestructurar la entidad en todo sentido, tecnológica, administrativa y financieramente. En este último punto, uno de los temas más urgentes es la necesidad de aplicar —según su criterio— medidas paramétricas a los sistemas de pensiones, siguiendo la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que recientemente entregó un documento explicativo sobre informe que realizó en 2022. Sin embargo, es una alternativa con la que el gobierno y los trabajadores no están de acuerdo. Los subsistemas de pensiones necesitan cambios en el diseño. Pero subir la edad de jubilación o las cuotas es un asunto delicado que levanta pasiones en grupos sociales, una cuota de sacrificio político que el gobierno de turno no parece estar dispuesto a afrontar. La opción es buscar una fórmula que otorgue liquidez sostenida a cada uno de los programas de a través de una serie de cambios en cada sistema. A pesar del pesimismo, dejar el tema sin discutir sería “catastrófico”, como lo califica el entrevistado. El diálogo tripartito debe iniciar lo antes posible con la escogencia de un nuevo facilitador que inspire confianza en los tres sectores que lo conforman, empresarios, trabajadores y gobierno.

¿Cuándo va a arrancar el diálogo tripartito?

Creo que lo más pronto posible. Ya estamos casi a finales de año, en un periodo electoral. Debemos iniciar de inmediato, ni perder más tiempo como en el diálogo anterior cuando se demoraron un mes para definir la palabra consenso. Estamos contra el tiempo, tenemos que hacer algo porque si no, esto va a ser catastrófico. Yo quiero que el diálogo rinda frutos positivos y no vaya a ser como la opinión pública piensa, que esto va a ser una puesta en escena para seguir pateando la pelota, lo cual sería gravísimo. En el diálogo no solo debe verse el problema del IVM, sino la situación de los otros programas de la CSS y, sobre todo, la parte estructural. El mismo informe de la OIT lo reitera, que la CSS debe entrar en un proceso de modernización con una hoja de ruta de cinco a diez años en temas como tecnología, normas de gobernanza, fiscalización, cobro de las cuotas, entre otras cosas. En la CSS todo se lleva a mano.

¿Van a tener la fuerza institucional para hacer esos cambios?

Tengo mis reservas. Ahora el diálogo es tripartito, pero el Ejecutivo ha dicho desde el día uno que no quiere medidas paramétricas en ningún sentido. Uno de sus personeros en la experiencia anterior había dicho que esto lo iban a dejar porque no tenían el caudal político para sacarlo adelante. Por otro lado, los trabajadores proponen la fusión de los programas y los empresarios estamos con la propuesta de los tres pilares.

Ninguno funciona, según la OIT

¿Dime tú qué va a salir de ese diálogo? Estamos en un periodo político partidista para escoger a nuevas autoridades.

¿No va a salir nada?

Bueno, esa es mi opinión, tengo mis reservas, pero hay que hacer algo. No podemos quedarnos con los brazos cruzados.

Ninguna de las propuestas que están en la mesa son viables. Dos sectores no quieren paramétricas, trabajadores y gobierno, ¿cómo van a llegar a una fórmula conciliatoria y que resuelva el problema?

Como se hacen las grandes decisiones en los países medianamente serios: utilizando herramientas científicas, hechos ciertos y cuantificables para llegar a soluciones desde un punto de vista de pensamiento crítico y la racionalidad. Lo que pasa es que aquí el llamado es a la emoción y en un periodo político electoral y es la peor fórmula para tomar una decisión tan importante.

¿Entonces qué hacemos?

Hay que sentarse despojado de cualquier interés político partidista, gremial, sindical. Utilizar las corridas, los estudios actuariales y tomar la mejor decisión de una manera racional. ¿Seremos lo suficientemente maduros y responsables para llegar a eso? El tiempo nos lo dirá. Hasta ahora pareciera que no.

¿Por dónde van a empezar en este diálogo tripartito y cuánto tiempo estiman que puede tomar el proceso?

Este diálogo va a tomar mucho tiempo, pero debemos tener un sentido de urgencia más latente del que se ha sentido hasta ahora. Si me preguntas, creo que ya debíamos haber planteado una fecha para iniciar con el nombramiento del facilitador. Punto número uno es el programa de IVM, debemos revisar también los otros programas de la CSS y hacer una reforma completa a la ley 51. No podemos seguir con una institución que tenga más de 33 mil funcionarios. No podemos continuar con una institución con sistemas tecnológicos deficientes que obliga a hacer todo manual. Creo que para hacerlo más eficiente propondría que se iniciara por dos temas, uno por el programa de IVM utilizando medidas paramétricas, viendo las corridas que ya se tienen. Dos, empezar a redactar una modificación de la ley 51.

Las paramétricas provocarían manifestaciones…

Pero eso hay que atajar de una vez porque si seguimos dando largas es una bomba que explota en cualquier momento.

¿Se ha contemplado una equiparación en la edad de jubilación entre mujeres y hombres?

De eso no se habla todavía, sería un tema de la mesa del diálogo. Pero lo que he escuchado es que se requiere un aumento de la edad de jubilación tanto para damas como para caballeros, y aumento de las cuotas también.

¿Puede tomar hasta después de mayo de 2024 que celebramos elecciones?

Sí. No tenemos tampoco la garantía de que el que gane las elecciones vaya a dar seguimiento a este proceso que se va a instalar ahora. Como habitualmente sucede en este país, el que gana no reconoce el trabajo efectuado, todo es cuenta nueva.

Hasta qué punto, ¿si antes no había caudal político para discutir el tema, ahora sí lo hay? ¿Cuándo lo habrá?

No sé cuándo lo habrá. Estos temas no deben manejarse en función de caudales políticos, sino en función de la urgencia de la institución.

¿Hay alguna forma de hacer reformas puntuales para avanzar en el tema?

Yo creo que las reformas puntuales son las que ha mencionado la OIT, mejores formas de gobernanza, hacer un diagnóstico de los procesos para que sean más eficientes, el tema de la cobertura, la fiscalización y el cobro de las cuotas. El tema tecnológico también, una institución como la CSS debe tener un sistema tecnológico y no lo tiene.

¿Qué pasa si no se hace nada?, ¿cuál sería el escenario en 2024?

Ese es uno de los problemas de los que poco se habla. El problema del IVM supera los $77 mil millones, esa cifra sale de todas las pensiones que se están pagando bajo el sistema de beneficio definido. Hasta la última persona que se jubila y el último pago que recibe esa persona bajo el sistema. El próximo año el Estado va a tener que poner un aporte de más de mil millones de dólares, hay años en que tendrá que poner aportes hasta de $5 mil millones si no hacemos nada. Súmale a eso que hay un 48% de la población económicamente activa que se encuentra en la informalidad, no aportan cuotas.

¿Qué dijeron los sindicalistas sobre el diagnóstico de la OIT sobre la fusión de los subsistemas?

Es un poco cómico, porque para los trabajadores la OIT era una organización casi sacrosanta. Pero como la OIT en su informe manifiesta una serie de cosas con las que ellos no están de acuerdo, hablaban de que el tema de que en Panamá las pensiones son bajas, que los salarios son bajos.

¿En qué difiere el documento que entregó recientemente la OIT al gobierno, al que diagnosticó en 2022?

Es el mismo documento. Es el informe que se solicitó originalmente para la CSS que se entregó hace un año. No difiere en nada. Está clarísimo. Los que nos hemos tomado la molestia de leerlo, [hemos visto que] no dice nada nuevo de lo que ya todo mundo sabía. Lo triste de todo esto es que el gobierno tomó la posición de que además de haber entregado el informe había que explicarlo. Esa explicación demoró un año en producirse. En estos días los técnicos de la OIT realizaron las explicaciones a los diferentes sectores, charlas en que repitieron los puntos clave del informe pasado.

La OIT explica que fusionar ambos subsistemas, el llamado mixto y el solidario (Invalidez, Vejez y Muerte, IVM) daría oxígeno al sistema de pensiones hasta el 2028; sin paramétricas tampoco hay garantía de durabilidad, y la propuesta de tes pilares de los empresarios requeriría un aporte del Estado del 3% al 4% del PIB, qué opinión tiene la Junta Directiva (JD) al respecto?

Es que el mismo programa IVM tiene un serio problema de estructura. Pero para mí, lo más importante es que la propuesta del sector de los trabajadores que la venden con una irracional emotividad ante la opinión pública, la gente de la OIT dijo que no resuelve el problema. Si acaso da un colchón financiero hasta el 2028, pero el déficit se mantiene y se agrava. Si eso se hace, para mí sería una expropiación de los fondos de los que están bajo el sistema mixto o de cuentas individuales, pues ellos son los dueños de ese dinero. No se sabe qué tiene cada uno porque los sistemas tecnológicos de la CSS son tan malos, que nadie puede entrar con una clave y tener un estado de cuenta de lo que tiene. En la Junta Directiva hemos reclamado eso, pero somos tres votos contra once.

¿El resto de los miembros de la Junta Directiva no asumen una postura al respecto?

Si me he dado cuenta yo de eso, me imagino que el resto también se tuvo que haber dado cuenta. Todos estos años la CSS ha aprobado millones de millones de dólares para tener un sistema tecnológico y robusto, pero hoy en día el sistema tecnológico no lo es. Tenemos tres softwares que no se comunican entre sí, y para trasladar información de un lado a otro hay que hacerlo de forma manual lo que eleva enormemente el margen de error. Todo el mundo utiliza la tecnología artificial para ser más eficientes, y la CSS con su frondosa burocracia con más de 33 mil funcionarios maneja todo de manera análoga y manual.

¿Qué tipo de controles se pueden hacer de esa forma?

MIEMBRO DE LA DIRECTIVA CSS El reto de reformar la entidad sin levantar crisis sociales Nombre completo: Camilo Valdés Mora Nacimiento: 23 de febrero de 1969, Panamá. Ocupación: Abogado Resumen de su carrera: Doctor en Derecho, profesor de Derecho Tributario en la USMA.Educación: Universidad de Panamá, Universidad Católica Santa María La Antigua y Universidad de Salamanca.Miembro de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social en representación del sector empleador.

Lo vemos todos los días cuando se pierden jeringuillas, o medicamentos. El mismo informe de la OIT señala que la CSS tiene serias deficiencias en gobernanza. Al inicio, cuando llegamos a la CSS propusimos que se firmara un convenio con el Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá para ver un diagnóstico de la institución para implementar normas de gobierno corporativo y no se pudo. Todo se negó. Las normas de gobierno corporativo tienen que ver con transparencia, buenas prácticas y rendición de cuentas.

¿Quién negó esa propuesta?

Los que se negaron fueron los trabajadores. Argumentaron que eso era inconstitucional y que eso era privatizar la CSS.

La Junta Directiva reestructuró el diálogo a uno tripartito, lo que se logró anteriormente con el Diálogo ampliado, ¿en qué va a quedar?

Todo eso se va. De hecho, el moderador que se tenía renunció. En días recientes la JD aprobó reestructurar el diálogo para que sea el gobierno, los trabajadores y los empresarios quienes definan el tema.

¿Cómo van a escoger a los representantes de cada sector y al nuevo facilitador?

Cada parte tendrá derecho de nombrar siete representantes, cada gremio designa a sus representantes con sus principales y sus técnicos. El nuevo facilitador de diálogo será escogido por la JD, se abrirá un proceso de postulaciones, se enviarán las hojas de vida de los aspirantes, y la JD escogerá quién será el facilitador. Si uno de los escogidos, es además miembro de la JD, no veo nada de malo.

Si el facilitador no goza de la confianza de las partes fracasará como ocurrió la vez pasada…

Hasta ahora no hay candidaturas así que no hay posiciones a favor o en contra de alguien en particular. Me imagino que se presentarán algunas personas interesadas. Habrá que examinar bien para que no se cometa el error del diálogo anterior. Dicho sea de paso, yo fui el único del sector privado que no votó a favor del facilitador pasado, por lo que ya todos sabemos y ha salido en los medios sobre lo que sucedió durante la dictadura militar.

En esta reforma, ¿acogerán la sugerencia de la OIT de firmar el artículo 102 de la convención?

Ese tema se tocó muy por encima. Realmente no hay una posición al respecto. Ese tema tendrá que discutirse porque es una decisión del Ejecutivo porque el Ministerio de Trabajo es el vínculo con la OIT.

¿Qué novedades se han ventilado en la JD respecto a la pérdida del fentanilo?

No nos dan reportes. Pedí uno hace como un mes y medio y a la semana nos dieron un reporte que fue más que nada una cronología de lo que ya todo mundo sabe. En los medios se encuentra más información de la que sabemos en la JD. Hay hasta el momento 110 personas investigadas. Se están haciendo dos tipos de investigaciones, una que corre por el Ministerio Público que es de carácter penal, y otra interna o administrativa. En su momento solicité una investigación independiente y que se removiera temporalmente a quienes podrían estar involucrados y al director general mientras duraba la investigación, pero no ha quedado en nada.