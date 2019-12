Reprograman audiencia de 'Beby' Valderrama

La audiencia de imputación contra el exdiputado del Partido Panameñista Adolfo “Beby” Valderrama por la supuesta malversación de fondos en perjuicio de Pandeportes fue reprogramada para el próximo 3 de enero de 2020.

Valderrama acudió ayer a la sede del Sistema Penal Acusatorio (SPA) a la audiencia y dijo no tener mayor conocimiento del proceso. Además, explicó que su abogado no pudo presentarse porque tenía programada otra audiencia. La citación se la hicieron el lunes último, muy encima para que su abogado reprogramara la diligencia, dejó entrever.

Al exdiputado se le asignó un abogado de oficio, pero lo rechazó. “Es mi derecho que mi abogado participe”, agregó el exdiputado. A su favor también dijo que no manejó, gestionó ni tampoco realizó ninguna labor administrativa en Pandeportes. “El que no la debe no la teme”, aseguró.

A quienes sí imputaron cargos fue a Mario Pérez, exdirector de Pandeportes, por el presunto delito contra la administración pública, pero se le concedió una medida cautelar de notificación periódica.

“No manejé ni gestioné ni tampoco realicé ninguna labor administrativa en Pandeportes”,

ADOLFO VALDERRAMA

EXDIPUTADO

Por su parte, a Urich Ronner y César Tejada se les formuló cargos por blanqueo de capitales y peculado.

A Valderrama se le vincula con presuntas irregularidades en el manejo de $5 millones gestionados durante su periodo como diputado (2014-2019), que debían usarse para la compra de implementos deportivos.

Por este caso ya se ha imputado cargos al exdirector de Pandeportes Roberto “Bob” Arango; al gerente general de la Federación Nacional de Béisbol, Anibal Reluz; al presidente de la Federación Nacional de Baloncesto, Jair Peralta; y al exdiputado del Partido Revolucionario Democrático Jaime Pedrol.