Sobre alimentos y asistencia a los productores

Ya intentamos lograr el apoyo del Gobierno para diseñar e implantar un Sistema de Control de Producción y Precios de Alimentos y que a la vez sirviera para dar asistencia técnica a los productores, pero fue en vano, ya que la respuesta que recibí fue: “Desarróllalo, me los traes y lo presentamos, para ver si lo aprueban”.

La persona con la que me reuní no consideró que se necesitaría mucho dinero y contar con información que ya existe en la Contraloría, contratar el apoyo de un equipo humano de profesionales, comprar equipos de tecnología que son caros y que yo no podía cubrir el costo de desarrollar ese proyecto; por lo tanto me vi forzado a acudir a varias empresas que no se interesaron, pues son empresas muy serias y no quieren involucrarse en un proyecto que tendría que ser vendido al Gobierno.

Por lo tanto y con la intención de ayudar a los productores y consumidores, me permito publicar ciertos detalles básicos que deberían ser considerados en un proyecto que permitiría al Gobierno llevar el control y planificar la producción de los productos, para así controlar el inventario, la distribución, los precios de los alimentos y que además sirva como medio para darle asistencia a los productores en el control de calidad, métodos de detección de problemas en el cultivo, ambiente y manejo de los productos y permitirles mantener comunicación con los centros de asistencia del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y los bancos que les financian su producción.

Esta propuesta incluiría el desarrollo de un sistema que permita:

• Levantar el inventario de fincas, ubicación, propietarios y cantidad de productos que puedan ser cultivados y los periodos de cosechas, para lo cual debemos hacer una encuesta a nivel nacional, para determinar la ubicación de cada finca y los productos que producen:

• Número de la Provincia - NN

• Número del Distrito 2 - NN

• Número del Corregimiento - NNN

• Número de la finca dentro del corregimiento – NNNN

• Ubicación física de la finca (Coordenadas)

• Nombre del propietario o empresa propietaria de la finca - 30 X

•Productos que cultiva (pueden ser varios)

• Por cada producto

• Código del producto – NNN

• Descripción del producto – 20 X

• Producción estimada en quintales o unidades –NNNNNN

• Mes en que se cosecha NN

• Precio estimado de compra por parte del Gobierno NNN.NN

• Medida: unidades, peso, etc.

• Centro de acopio en el que se recibirán los productos.

• Con la ubicación de las fincas y productos, se deben establecer los centros de acopio y determinar los transportes necesarios para que no se pierdan las cosechas y puedan ser distribuidas de acuerdo a estadísticas de consumo.

• Apoyar a los productores con sistemas de Control y de Calidad que les permitan hacer evaluaciones de sus plantaciones, mediante la inspección y toma de muestras para procesar y ubicar físicamente las áreas específicas donde encuentren los problemas dentro de la finca; ya sean enfermedades, problemas de cultivo, infecciones, insectos y problemas de ambiente.

• Determinar por tipo de producto, todos los problemas que los puedan afectar.

• Diseñar este Sistema de Control de Calidad de forma paramétrica e instalarlo en laptops, incluyendo listas de los parámetros que afecten y que deben ser considerados por cada producto que se cultiven.

• Solicitar a los productores que reporten los resultados de sus inspecciones periódicamente y dotarlos de computadoras y/o laptops que usarán en la captura y reporte de los resultados de las inspecciones al Centro de Apoyo, para determinar las medidas que se deben tomar para solventar los problemas y mantener historiales de estos problemas de manera tal que se pueda tomar decisiones para apoyar a todos productores y evitar las plagas.

• Exigir a las empresas que proveen servicios de Internet que habiliten el acceso a Internet en todo el país, principalmente en las áreas de producción y proveerles el servicio a los productores a precios módicos.

• Personal técnico del Gobierno hará inspecciones periódicas a las fincas y las reportarán a un centro de apoyo Técnico que determinará las medidas a tomar, a fin de controlar o subsanar los problemas que detecten.

• Los productores podrán utilizar estos sistemas para hacer consultas y para informar las fechas de cosechas y estimados a cosechar para que los centros de abasto planifiquen la recolección, el almacenamiento y la distribución de los productos.

• Para desarrollar este proyecto será necesario contar con un equipo técnico con conocimiento de procesamiento electrónico de datos, personal capacitado para programar los sistemas, instalar los paquetes de trabajo en las laptops y PCs que se entreguen a los productores, darles mantenimiento a los sistemas y capacitar a los productores en el uso de estas herramientas.

• Además del personal de Sistemas, se necesitarán ingenieros agrónomos con experiencia en la detección de enfermedades y problemas de cultivo, que puedan asesorar en el diseño de las aplicaciones y en el apoyo a los productores a nivel nacional.

• Se deberá planificar la edificación de centros de acopio de alimentos para distribuirlos en todas las áreas del país de acuerdo a las poblaciones y determinar el tipo de transporte que se usará para colectar y transportar los alimentos a los centros de abastos y a las principales ciudades.

• El sistema deberá permitir a los productores y bancos; tramitar, comunicarse y administrar préstamos.

Para poder desarrollar e implantar estos sistemas de forma exitosa, es preciso contar con un equipo de trabajo en el que se involucre al personal técnico en tecnología de la Contraloría, el MIDA, las entidades responsables de la administración y control de alimentos y el Ministerio de Salud.

