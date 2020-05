Victoriano Lorenzo, Fupphaisca, La Estrella de Panamá, y el Covid-19

Advierto que largo es el título de este artículo y largo es su contenido, ya que recordar aspectos de la vida de este heroico panameño obliga al autor a buscar y rebuscar detalles que no estén registrados en los textos de historia patria. LA DECANA de la prensa panameña está incluida, pues nuestras investigaciones nos llevaron a consultar ediciones de inicios del siglo XX, una de las cuales es fuerte pilar que respalda el homenaje que le estamos rindiendo al General Coclesano.

La Pandemia mundial del COVID-19 impedirá que el 15 de mayo la Fundación para la Preservación del Patrimonio Histórico del Casco Antiguo (FUPPAHISCA) rinda como es tradicional, un HOMENAJE DE RECORDACIÓN al General Victoriano Lorenzo al cumplirse 117 años de su injusto y cobarde Fusilamiento. FUPPAHISCA está presidida por Don Ricardo Manuel Pérez Domínguez, cuenta con Personería Jurídica, es sin fines de lucro y sus esfuerzos están encaminados a promover actos culturales que resaltan el valor de nuestro Centro Histórico. Como vicepresidente me encomendó la tarea que rendirle tributo al General Lorenzo con un escrito.

Así son los grandes acontecimientos de la vida. Se cumplen 117 años de su Fusilamiento y como si fuese un designio, encontramos en los albores de esta histórica fecha a su patria sumida en una guerra, una guerra de frontera a frontera y en la cual como si él todavía lo estuviese comandando, el pueblo se suma a su grito de guerra que lo hizo famoso y temido: “LA PELEA ES PELEANDO”, y da la batalla alineándose a la consigna gubernamental TODOS A LA CUERENTENA y es más, el enfrentamiento al enemigo común, EL COVID-19 lo estamos dando al cumplir la consigna QUEDATE EN CASA. Es más, en esta heroica y frontal lucha muchos panameños creyentes agregaron como Arma Espiritual la petición de S.S. FRANCISCO repitiendo “ESTOY VACUNADO CON LA SANGRE DE CRISTO, NINGÚN VIRUS PUEDE TOCARME”. Planteado el tema este 15 de mayo, directa o indirectamente TODOS RECORDAREMOS AL PRIMER GUERRILLERO DE AMÉRICA, ENFRENTANDO AL CORONAVIRUS.

Justificado nuestro escrito no queremos repetir lo que ya se ha dicho de Victoriano. Solo mencionaremos algunos temas conocidos como referencias para los que no lo saben: Fue educado por un sacerdote, aprendió a leer y escribir, tuvo su esposa y familia. Inicio una guerra diferente a la Guerra Civil Colombiana o sea la Guerra de Guerrillas. No estuvo de acuerdo con la Paz firmada en el Wisconsin porque en la negociación no se tomaban en cuenta los intereses del pueblo, sino que se daba origen a un pacto secreto Oligárquico-Imperialista. Realizo una campaña militar envidiable bajo la dirección del Dr. Belisario Porras.

Se ganó el título de Primer Guerrillero de América por implementar una forma de lucha con sus cholos denominada GUERRA DE GUERRILLAS. Que como en la Paz del Wisconsin no se mencionaba el PAN Y LA TIERRA PARA EL PUEBLO lanzó su consigna de LA PELEA ES PELEANDO. Vale la pena, para que nuestros estudiantes comprendan, aclarar que Victoriano no era un Cholo Corriente, él inteligente y patrióticamente hizo de la guerrilla su forma de combatir al enemigo. Ella era un método de lucha armada que consiste en hostigar al enemigo con pequeños grupos, apoyándose principalmente en el factor sorpresa en el íntimo conocimiento del clima y el terreno (desconocido normalmente por el enemigo). La grandeza de Victoriano me lleva a señalar que su método de combate fue utilizado en el Escambray y la Sierra Maestra por el Dr. Fidel Castro Ruz, lo mismo que en Colombia por el sacerdote-guerrillero Camilo Torres Restrepo, profesor de la Universidad Nacional quien murió combatiendo en las filas del Ejercito de Liberación Nacional, en 1966. Veamos la diferencia, en Cuba un Doctor en Leyes, en Colombia un Docente Universitario, acá un campesino cuya escuela fue su lucha por lograr beneficios para su pueblo y no aceptar las imposiciones de un Pacto Político-Imperialista.

Que desde su Cuartel General en las montañas de Coclé LA NEGRITA programó y dirigió la lucha en todo el país. Dirigió la lucha mientras su jefe político y amigo Belisario Porras estaba exiliado. Fue objeto de muchas traiciones, fue acusado de asesino, violador, bandolerismo, saqueador, acusado de mandar a matar a Leandra Gutiérrez porque trato de envenenarlo. En su juicio militar los Acusadores y los Defensores eran de un mismo grupo Conservador. Su juicio tenía intenciones políticas que favorecían a las autoridades colombianas.

Suspendo mi enumeración de temas que se han escrito sobre el General Lorenzo para señalar que los obviaré y solo me referiré a unas TRES EXPERIENCIAS que tuve, tal vez desconocidas para muchos, con las cuales FUPPAHISCA este año vuelve a rendirle homenaje.

PRIMER EXPERIENCIA

En los años de 1960 realice mi Practica de Trabajo Social con Grupos siendo alumno de la Profesora Daphne Mayorga, practica que me permitiría optar por mi Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de Panamá. Me correspondía trabajar todos los sábados con un grupo de ancianos que recibía una ayuda económica mensual del Ministerio de Trabajo, Previsión Social y Salud Pública. Aplicando las técnicas propias de la profesión logre que ellos hablaran de sus experiencias de vida pasada. Una de las más ancianas, pero súper lúcida, llamada Chana, contó que de niña vivía en el Chorrillo y viniendo de lavar del Chorro con su abuela, ropa de “la Gente de Adentro”, vio una multitud parada frente al malecón de la playa y se enteró por los gritos de la gente que “LOS GODOS VAN A MATAR A VICTORIANO”. Casi al llegar ella y su abuela se escucho el eco de la descarga de fusiles. Recuerda que la marea había bajado y que tal vez por eso se escucharon mejor los disparos. Para saber hacia dónde se lo llevaría se fue con su abuela lo más cerca posible de la calle por donde pasaría el cuerpo del ajusticiado. Chana precisó a preguntas mías, que ellas caminaron por lo que hoy es la Calle B del barrio de Santa Ana, se pararon en el edificio La Concordia hoy restaurado, o sea Calle B y la Avenida Central diagonal a la antigua Lotería Nacional y por allí pasaba en ese momento una carreta tirada por caballos, llena de paja donde iba el cadáver de Victoriano, al doblar la carreta hacia la izquierda para entrar a la hoy Calle B EL CADÁVER SE VOLTEO Y DE SU BOCA SALÍA UN CHORRO DE SANGRE (HEMOPTISIS) QUE CAYO A LA CALLE. Este testimonio lo escuché de una anciana que lo contó a mi persona y sus otros siete compañeros presentes, EL CUAL HOY VÍSPERAS DEL 15 DE MAYO 2020 LO NARRO COMO EL ACOSTUMBRADO HOMENAJE DE FUPPAHISCA EN HONOR AL GENERAL LORENZO.

SEGUNDA EXPERIENCIA

Ella se refiere a una visita inesperada que efectué por los años 70 a la Negrita, Cuartel General de Victoriano en las montañas de Coclé. Estaba de visita a familiares de mi esposa en Penonomé y coincidí en un restaurante con el mayor Lorenzo Purcell entonces jefe de la Zona Militar del área. Por mi relación con los periódicos me invito a una gira rutinaria, así en helicóptero recorrimos varias comunidades y llegamos a la Negrita donde él tenía buena relación con los moradores. Allí pude constatar el recuerdo satisfactorio que se sentía de Victoriano, de sus hazañas y como la información había ido pasando de generación en generación.

El lugar de las reuniones de Victoriano con su Estado Mayor, trataban de mantenerlo lo más intacto posible. Los moradores del área demostraban su orgullo por ser guardianes de parte de la vida de quien para ellos fue un héroe. En la actualidad el área es un destino turístico conocido como Campo Trinchera Sonadora donde es catalogado como mártir de la Separación de Panamá de Colombia.

Concluyo que cuando uno baja del área, a nivel emocional, no puede sentir lo mismo que se sentirá al visitar la actual Plaza de Francia donde estuvo el Cuartel de Chiriquí y el lugar donde fue fusilado.

TERCERA EXPERIENCIA

En la tercera experiencia que citaré, se la debo a la cuarentena motivada por el COVID-19 que ha obligado a muchos a hacer limpieza total en casa botando o regalando ropa, encontrando documentos valiosos como el que da origen a mi TERCERA EXPERIENCIA hela aquí:

En una Edición Especial, a partir del 22 de febrero de 2017 LA ESTRELLA DE PANAMÁ comenzó a publicar una serie de suplementos denominados PUBLICANDO HISTORIA, en los cuales se presentaban hechos históricos del acontecer nacional tal como sucedieron en su momento. De allí hemos tomado una EVIDENCIA HISTÓRICA QUE CONTRIBUYE A LIMPIAR LA IMAGEN NEGATIVA QUE LOS ASESINOS DEL GENERAL VICTORIANO LORENZO TRATARON DE MANTENER VIGENTE POR MUCHOS AÑOS. Nos referimos a la CARTA QUE EL FRAILE AGUSTINO BERNARDINO GARCÍA ENVIÓ RELATANDO COMO FUERON LAS ULTIMAS HORAS DEL GENERAL LORENZO. La Carta tiene fecha 21 DE MAYO DE 1903 DIRIGIDA AL DIRECTOR DE LA ESTRELLA DE PANAMÁ.

Resumiendo su extensa carta podemos señalar que ÉL TRATÓ DE DESMENTIR A LOS QUE ALEGABAN QUE VICTORIANO EN SUS ÚLTIMOS MOMENTOS ESTABA EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ CON SU COOPERACIÓN. Señala el sacerdote que a partir de las 9:30 am que penetró a la celda del detenido hasta el momento que salió rumbo a su Fusilamiento le dio al SANTO VIÁTICO, que recibió Victoriano arrodillado. Que delante de la HOSTIA CONSAGRADA pidió perdón a los que él había ofendido y perdonó a los que le habían agraviado. Debido al calor sofocante de la prisión y para que no decayera su ánimo, el sacerdote mando a traer a petición de Lorenzo tres a cuatro tragos de brandy (nada de botella). Los tragos se los daba con agua helada, mantenía la serenidad de ánimo que tenía desde por la mañana, la cual puedo constatar por las recomendaciones que el reo le hizo para su legitima esposa como para otras personas.

El fraile Concepción señala como testigo al reportero de El Mercurio quien estaba haciendo un reportaje sobre las ultimas horas de Victoriano el cual podía atestiguar que no estaba embriagado, además EL FRAILE CONIDERABA INDIGO DE SU PARTE Y DE SU FORMACIÓN RELIGIOSA PERMITIR EMBRIAGUEZ EN VICTORIANO CUANDO NECESITABA LUCIDEZ EN SUS ÚLTIMOS MOMENTOS. Victoriano le dio recomendaciones para su única hermana, por cuyo recuerdo lloró. Constantemente el reo le preguntaba la hora, él le decía “la hora se aproxima… ¡Valor!”. En eso le llevan la comida, él con excitación nerviosa exclama: “quiero comer, ¡que esperen!” Cuando un oficial declara que ha llegado la hora, se levanta se pone frente a un crucifijo y tomándole la mano exclama: “PADRE MÍO, ANTE ESTA IMAGEN DE JESUCRISTO, DECLARO QUE PERONO A TODOS Y PIDO PERDÓN A TODOS, Y A NOMBRE DE TODOS DEME USTED UN ABRAZO (que le di de muy buena gana y su última bendición). PREGUNTA EL SACERDOTE: “PODÍA ESTAR EBRIO QUIEN DESPUÉS DE ESTAS PALABRAS, TOMA EN SUS MANOS EL CRUCIFIJO, LO BESA Y DICE: VAMOS PADRE MÍO, ES LA HORA, NO ME ABANDONE” ¿Podría estar ebrio quien me pregunta que debo rezar? Me dice “¿Coloque el crucifijo en mi pecho?” Podría estarlo cuando FALTANDO 4 MINUTOS DE LA DESCARGA DE LOS FUSILES REPITE LO QUE LE ENSEÑE “JESÚS MÍO EN TUS MANOS ENCOMIENDO MI ESPÍRITU”. Cuando salió a la plaza le dije “Recuéstese en mí”, me contestó: “No padre mío, estoy tranquilo, cúmplase la voluntad de Dios”. DECLARO QUE “VICTORIANO ESTABA EN PERFECTO CONOCIMIENTO DE TODO LO QUE SUCEDÍA Y MURIO COMO VERDADERO CRISTIANO”.

TERMINA FRAY BERNARDINO GARÍA DE LA CONCEPCIÓN A. DICIÉNDOLE AL DIRECTOR DE LA ESTRELLA QUE HA CUMPLIDO CON UNA OBLIGACIÓN DE CONCIENCIA Y LE DA LAS GRACIAS POR PERMITIRLE ACLARAR INFAMES ACUSACIONES CONTRA EL GENERAL VITORIANO LORENZO.

Con estas 3 experiencias: los de la Sra. Chana. La visita a La Negrita y la carta del sacerdote concluyo el tradicional homenaje que FUPPAHISCA rinde a un indio (Cholo) Coclesano que se superó intelectual y militarmente hasta llegar a tener una última amistad con el Dr. Belisario Porras un hombre con una educación envidiable que compartió con él afanes y luchas por un Panamá Soberano. En este mes de mayo 2020 que el Fusilamiento del General Lorenzo, va a ser recordado con mascarillas y guantes por el pueblo panameño, concluimos que: en cierta forma la lucha que él libró buscando un mejor destino para Panamá nos debe inspirar a exclamar , a la luz de la Fe y el cumplimiento de las normas Sanitarias, que a estas alturas del enfrentamiento con el COVID-19 ¡LA PELEA ES PELEANDO! Y ¡LA VAMOS A GANAR! FUPPHAISCA una fundación con anhelos populares este año exclama: ¡VICTORIANO VIVE!

Transcripción por mi nieto Diego Alejandro.

VICE PESIDENTE DE FUPPHAISCA