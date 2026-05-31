30 días de junio de 2026

Bienvenidos al mes de junio de 2026. Está de más decir que la gran mayoría de las personas en Panamá y alrededor del mundo, están pendientes del inicio del mundial de fútbol 2026. Este año, tal vez, más atentos que en ocasiones anteriores porque se han agregado 16 países al evento mundial. Hay un entusiasmo contagioso que produce alegrías de los que son más fanáticos. La compra de la camiseta oficial de la selección, aunque haya que dejar de pagar otras responsabilidades. El calendario y los arreglos para ver el juego en los lugares públicos o con la familia y los amigos. Qué decir, un poquito más de 30 días disfrutando de los juegos, no solo del equipo nacional, sino también de todos los países, los análisis de los expertos, en la televisión o la radio, todo el día y hasta altas horas de la noche. El sufrimiento o la euforia colectiva. Todo eso y más esperamos que suceda después del 11 de junio y bien entrado el próximo mes de julio.

Me incluyo entre los que esperamos disfrutar de los juegos, tal vez no con tanto fervor que la mayoría. Estoy seguro de que será un tiempo en donde el ánimo de todos estará en positivo y eso es bueno. Pero soy un convencido de que somos el resultado de las historias que hemos vivido como individuos y colectivamente como sociedad.

Antes de que nos contagiamos todos, aprovecho para resaltar personajes y eventos históricos que se dieron durante este mes de junio. De importancia para todos o para algunos sectores de la humanidad.

Para enfocarnos en el siglo XX y, por ser un evento de corte mundial, el 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, establecido por las Naciones Unidas en 1972. En especial ese día se promueve la protección del medio ambiente y la sostenibilidad.

Como evento histórico de trascendencia, podemos rescatar el llamado Día D, el 6 de junio de 1944, cuando comenzó la invasión aliada a Francia, ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Esta invasión comenzó en las playas de Normandía y constituyó una de las mayores operaciones militares de la historia. Marcó el inicio de la liberación de Europa Occidental del dominio nazi.

El 26 de junio de 1945, representantes de 50 países firmaron la carta que estableció las Naciones Unidas tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial.

Otras conmemoraciones importantes de junio incluyen: el Mes del Orgullo Gay, el día del Padre que se celebra el tercer domingo del mes y el día Mundial del Refugiado que se conmemora cada 20 de junio. En particular, este último, al margen de las alegrías por el fútbol, no debemos perder de vista el sufrimiento y dolor de los que se encuentran desplazados.

Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, aproximadamente 42,5 millones de refugiados han cruzado fronteras internacionales. “Alrededor de 67,8 millones de desplazados internos, es decir, personas que huyeron dentro de sus propios países”, entre otras categorías. En términos generales, según las últimas cifras “en todo el mundo, 117,3 millones de personas fueron desplazadas forzosamente”.

De los personajes y figuras históricas que nacieron o están estrechamente vinculadas a eventos de junio, destaco los siguientes: Ana Frank quien nació el 12 de junio de 1929. El diario de Ana Frank es uno de los testimonios más conocidos del Holocausto. El argentino Ernesto ‘Che’ Guevara, quien nació el 14 de junio de 1928. El ‘Che’ como se le conoció internacionalmente, fue un personaje clave de la Revolución Cubana y figura revolucionaria reconocida mundialmente. Helen Keller, nacida el 27 de junio de 1880, y que según su biografía: ...”defendió los derechos de las personas con discapacidad, la educación, el sufragio femenino y los derechos laborales, y demostró que las personas sordas y ciegas podían alcanzar un éxito intelectual extraordinario”. Y, entre muchos otros, Antoine de Saint-Exupéry quien nació el 29 de junio de 1900. Autor de *El Principito*, una obra que “... explora de forma conmovedora la soledad, la amistad, la inocencia y el amor, recordando a los adultos que la imaginación y la conexión humana son, en realidad, lo más importante”. Es una de las obras más traducidas en el mundo.

Muy breves estas menciones y hay muchos otros personajes interesantes y muchos otros eventos históricos ocurridas durante el mes de junio. No solo del siglo XX, sino de todas las épocas en que el ser humano o las sociedades en conjunto, han tenido que alzarse, ya sea para iniciar una guerra de liberación, escribir una sinfonía, un verso o una cumbia y con eso y otros aportes y desafíos, avanzar la causa humana hacia mejores derroteros. Disfrutemos del fútbol y del ambiente de fiesta que produce, pero también vale no olvidar.