50 años del Parque Nacional Volcán Barú

Este 24 de junio, el Parque Nacional Volcán Barú cumple cincuenta años de existencia legal. Son cinco décadas protegiendo la montaña más alta de Panamá, un territorio que concentra ecosistemas de alto valor para el país y que, paradójicamente, enfrenta hoy presiones cada vez mayores. El aniversario no solo invita a celebrar su existencia. También obliga a reflexionar sobre su estado de conservación y sobre la responsabilidad que tenemos con las generaciones futuras y con el Gigante de Piedra, nombre con que se conoce al Volcán Barú en las leyendas de los pueblos antiguos de la región.

Con sus 3,474 metros de altitud, el Volcán Barú domina el paisaje del occidente panameño. Nacido de procesos volcánicos relativamente recientes en términos geológicos, constituye uno de los elementos más sobresalientes de la geografía centroamericana. Su última erupción ocurrió hace apenas unos 500 años, recordándonos que se trata de un volcán dormido, no extinguido.

Sin embargo, la importancia del Barú trasciende ampliamente su origen geológico. Sus laderas albergan un extraordinario gradiente ecológico que se extiende desde bosques premontanos hasta bosques nubosos y páramos de altura. Esta diversidad de ambientes ha permitido la evolución y permanencia de una biodiversidad excepcional, convirtiendo al parque en uno de los laboratorios naturales más importantes de Mesoamérica.

En sus bosques sobreviven al menos 65 especies de mamíferos, incluyendo al jaguar y al tapir centroamericano, cuya presencia constituye un indicador de la salud de estos ecosistemas. También forman parte de este paisaje más de 400 especies de aves, así como anfibios, reptiles e insectos adaptados a las condiciones particulares de las tierras altas chiricanas.

Entre sus habitantes más emblemáticos destaca el quetzal resplandeciente (Pharomachrus mocinno), considerado por muchos el símbolo animal del parque. Asociado estrechamente a los bosques nubosos, depende de la conservación de grandes extensiones boscosas para completar su ciclo de vida. Sus poblaciones fueron uno de los elementos que ayudaron a justificar la creación del parque durante la década de 1970.

La riqueza biológica del Barú también se expresa en su flora. Los viejos robledales dominados por el roble de altura (Quercus costaricensis) constituyen uno de los ecosistemas más característicos de estas montañas. Sus troncos cubiertos de musgos, bromelias, líquenes y orquídeas sostienen complejas comunidades biológicas que incluyen salamandras de montaña extremadamente sensibles a las alteraciones ambientales. En la hojarasca de estos bosques habita además la diminuta musaraña centroamericana (Cryptotis), uno de los mamíferos más singulares de las tierras altas de Panamá.

Pero el Volcán Barú no solo es importante para la biodiversidad. También desempeña un papel fundamental para las comunidades humanas. Sus bosques captan, almacenan y regulan el agua que alimenta numerosos ríos y quebradas del occidente chiricano. Miles de personas dependen directa o indirectamente de los servicios ecosistémicos que genera esta montaña, desde el abastecimiento de agua potable hasta la regulación climática que favorece la agricultura regional.

La historia de la protección formal del área comenzó en 1976, cuando el Estado panameño creó el Parque Nacional Volcán Barú mediante el Decreto 40. Aquella decisión estuvo respaldada por investigaciones científicas que evidenciaban el enorme valor ecológico de la región. Entre ellas destacan los trabajos realizados por la ecóloga Anne LaBastille, quien documentó la importancia de los bosques nubosos del Barú y la presencia de una destacada población de quetzales resplandecientes.

Cinco décadas después, la visión de quienes impulsaron la creación del parque sigue plenamente vigente. No obstante, las amenazas también se han multiplicado.

La expansión e invasión urbana en las tierras altas, la intensificación agrícola con alta erosión y uso masivo de agroquímicos, la pérdida de bosques en el piedemonte y la fragmentación progresiva de los hábitats ejercen una presión constante sobre los límites del área protegida. Las imágenes satelitales muestran cómo las matrices de cultivos y potreros avanzan sobre sectores que históricamente funcionaban como zonas de amortiguamiento. Como resultado, el parque corre el riesgo de convertirse en una isla biológica cada vez más aislada del paisaje circundante. Esta situación resulta particularmente preocupante para especies de gran tamaño como el jaguar y el tapir, cuya supervivencia depende de la conectividad ecológica con otras áreas boscosas, especialmente con el Parque Internacional La Amistad. Cuando los corredores biológicos desaparecen, las poblaciones quedan aisladas y aumenta su vulnerabilidad a largo plazo.

La paradoja es evidente. Los mismos atributos que hacen del Barú una región excepcional, como su clima fresco, la abundancia de agua y la fertilidad de los suelos volcánicos, son precisamente los factores que impulsan muchas de las actividades que terminan degradando sus ecosistemas. La presión por expandir la frontera agrícola, desarrollar proyectos urbanísticos o construir nuevas infraestructuras continúa creciendo en un territorio que ya muestra señales de fragmentación. Por ello, la principal amenaza para el parque no es volcánica. Es humana.

Cuando desaparece un bosque nuboso no solo se pierden árboles. También desaparecen los quetzales, las salamandras, las musarañas que recorren la hojarasca y una multitud de organismos que todavía conocemos de manera incompleta. La pérdida de biodiversidad suele comenzar silenciosamente, mucho antes de que sus consecuencias sean evidentes para la sociedad.

Cincuenta años después de su creación, el Parque Nacional Volcán Barú sigue siendo uno de los mayores patrimonios naturales de Panamá. Su conservación no puede depender únicamente de decretos o aniversarios conmemorativos. Requiere decisiones responsables, planificación territorial efectiva y un compromiso permanente con la protección de los ecosistemas que sostienen nuestra calidad de vida.

Celebrar estos cincuenta años es reconocer lo mucho que el parque ha logrado resistir. Pero también es recordar que el verdadero desafío consiste en garantizar que dentro de otros cincuenta años siga viva y robusta toda la biodiversidad que lo hace único. Que esas generaciones sean cinco veces más conscientes de lo que hoy somos en cuanto al valor estratégico de los bosques nubosos, sus robledales, sus quetzales y sus fuentes de agua. Ese será, en última instancia, el mejor homenaje que podamos rendirle al Gigante de Piedra.