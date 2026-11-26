Durante años, la conversación sobre la inteligencia artificial giró casi exclusivamente en torno al brillo del software, el valor bursátil de Silicon Valley y la promesa de una productividad ilimitada. Sin embargo, los acontecimientos recientes han demostrado que detrás de cada respuesta generada por un algoritmo existe un mundo físico, vulnerable y profundamente geopolítico.

Hoy, la carrera por la IA no se libra únicamente en los laboratorios de programación, sino en las redes eléctricas saturadas, en las reservas de agua dulce, en los ecosistemas que sostienen la vida, en el lecho marino por donde cruzan los cables submarinos y en los estrechos marítimos que sostienen el comercio global. En medio de esta tormenta perfecta, América Latina —y de manera muy especial Panamá— emerge ante una oportunidad histórica que, si se gestiona con visión, puede convertirla en protagonista de una nueva economía donde convergen lo digital y lo biológico.

Para comprender este momento, es necesario observar cómo se ha resquebrajado el orden tecnológico global, marcado por la caída de las expectativas sobre las grandes tecnológicas, las dudas sobre la rentabilidad de las inversiones en centros de datos y la creciente rivalidad entre Washington y Pekín. Las restricciones estadounidenses a la exportación de chips avanzados impulsaron la innovación china, con modelos como DeepSeek y Qwen, que han demostrado capacidades competitivas a menor coste y con modelos de pesos abiertos (open weights).

A esta disputa se suma una crisis de confianza en las cadenas de suministro, los temores sobre posibles vulnerabilidades en los semiconductores y las tensiones en el Estrecho de Ormuz, clave tanto para el comercio energético como para el suministro de helio, indispensable en la fabricación de chips. Asimismo, los ataques a centros de datos en Oriente Medio evidencian que la infraestructura digital se ha convertido en un activo estratégico y en un posible objetivo en escenarios de conflicto.

Es precisamente en este tablero convulso donde América Latina adquiere un valor geoestratégico inédito: el mayor cuello de botella para expandir la inteligencia artificial ya no es el diseño de los chips, sino la energía eléctrica, la refrigeración y la resiliencia ecológica, y mientras Norteamérica y Europa enfrentan redes saturadas y Oriente Medio el riesgo bélico, nuestra región ofrece paz relativa, cercanía con los mercados occidentales y una matriz energética privilegiada, desde la hidroelectricidad de Brasil y el sol de Chile hasta el nodo logístico y submarino de Panamá.

Pero hay una dimensión aún más profunda: el mundo que viene no solo será digital, sino también biológico, y en esa transición hacia la bioeconomía Panamá ocupa una posición privilegiada como líder regional en capital natural y biodiversidad. La tarea ya no consiste únicamente en conservar bosques, cuencas y riqueza genética, sino en transformar ese patrimonio en riqueza tangible para el ciudadano de a pie, cruzando nuestra biodiversidad con la inteligencia artificial para desarrollar biotecnología, nuevos fármacos, biomateriales y agricultura regenerativa de precisión.

No obstante, aprovechar esta doble ventaja exige evitar dos trampas evidentes. La primera es ambiental y social: atraer centros de datos de hiperescala no puede significar desecar cuencas hídricas —vitales en países como Panamá tanto para el consumo humano como para el tránsito interoceánico— ni encarecer la electricidad de las comunidades locales, por lo que los Estados deben exigir generación renovable propia, refrigeración en circuito cerrado y reutilización del calor residual.

La segunda es geopolítica y de seguridad nacional: América Latina soporta una intensa presión diplomática, con Estados Unidos exigiendo auditorías y la exclusión de proveedores chinos como Huawei en instalaciones con chips de Nvidia, mientras China avanza con la Ruta de la Seda Digital ofreciendo infraestructura “llave en mano” y modelos de IA gratuitos. Un alineamiento ciego con cualquiera de las dos potencias limitaría nuestro margen de maniobra y expondría datos sensibles de nuestros ciudadanos e industrias.

La respuesta debe basarse en un pragmatismo soberano y una visión moderna de la seguridad. Esto implica proteger los cables submarinos, las redes eléctricas y los recursos estratégicos, fortalecer la ciberdefensa y las capacidades antidrones, y resguardar la información del Estado. Asimismo, iniciativas como el Plan Brasileño de IA Soberana y Latam-GPT demuestran que la región puede desarrollar talento y tecnología propia, adaptada a sus necesidades.

América Latina y Panamá tienen frente a sí la oportunidad de liderar una nueva era donde la revolución digital y la revolución biológica se potencien mutuamente. Pero el verde de nuestras energías limpias y nuestra biodiversidad solo se traducirá en bienestar real para la población si va acompañado de reglas ambientales estrictas, inversión en ciencia aplicada y una firme voluntad de proteger nuestra soberanía. En el siglo XXI, el verdadero poder pertenecerá a quienes sepan gobernar los algoritmos sin hipotecar ni su naturaleza ni su autonomía.